Последствия взрыва в ЖК «Алые паруса» в Москве
Утром 3 февраля в Москве, в холле одного из домов на Авиационной улице в ЖК «Алые паруса», прогремел взрыв. Мощность взрывного устройства составила не менее 300 граммов в тротиловом эквиваленте.
В результате взрыва четыре человека пострадали и ещё один погиб. По информации департамента здравоохранения Москвы, все пострадавшие находятся в тяжёлом состоянии.
По информации СМИ, целью взрыва мог быть президент Федерации бокса ДНР Армен Саркисян, которому оторвало левую ногу. Уже днём стало известно, что Саркисян скончался в реанимации.
Саркисян — создатель батальона «АрБат». 46-летний мужчина родился в Армении, в юности переехал в Горловку. В сентябре 2022 года он сформировал батальон в составе «Дикой дивизии Донбасса». Летом 2023 года формирование вошло в систему Минобороны России.
Также результате взрыва получил ранения 41-летний бывший военный Сергей Шкрябатовский. После прохождения военной службы мужчина занялся бизнесом и вместе с женой основал частное охранное агентство.
В МВД сообщили, что взрывное устройство в московский элитный жилой комплекс мог пронести курьер.
Следователи возбудили уголовное дело по статьям об убийстве общеопасным способом, покушении на убийство и незаконном обороте оружия.