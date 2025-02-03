Утром 3 февраля в Москве, в холле одного из домов на Авиационной улице в ЖК «Алые паруса», прогремел взрыв. Мощность взрывного устройства составила не менее 300 граммов в тротиловом эквиваленте.

РИА Новости//Рамиль Ситдиков Вертолёт спасательной службы МЧС РФ на месте взрыва

В результате взрыва четыре человека пострадали и ещё один погиб. По информации департамента здравоохранения Москвы, все пострадавшие находятся в тяжёлом состоянии.

Никита Башмаков/ТАСС

РИА Новости//Рамиль Ситдиков

ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков Жилой комплекс «Алые паруса»

По информации СМИ, целью взрыва мог быть президент Федерации бокса ДНР Армен Саркисян, которому оторвало левую ногу. Уже днём стало известно, что Саркисян скончался в реанимации.

Валерий Шарифулин/ТАСС Армен Саркисян

РИА Новости//Рамиль Ситдиков Сотрудники правоохранительных органов на месте взрыва в жилом комплексе «Алые паруса»

Саркисян — создатель батальона «АрБат». 46-летний мужчина родился в Армении, в юности переехал в Горловку. В сентябре 2022 года он сформировал батальон в составе «Дикой дивизии Донбасса». Летом 2023 года формирование вошло в систему Минобороны России.

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Также результате взрыва получил ранения 41-летний бывший военный Сергей Шкрябатовский. После прохождения военной службы мужчина занялся бизнесом и вместе с женой основал частное охранное агентство.

Соцсети Бывший военный Сергей Шкрябатовский

В МВД сообщили, что взрывное устройство в московский элитный жилой комплекс мог пронести курьер.

ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков

Артем Геодакян/ТАСС

Следователи возбудили уголовное дело по статьям об убийстве общеопасным способом, покушении на убийство и незаконном обороте оружия.