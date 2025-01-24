Чтобы встретиться с президентом Дональдом Трампом после инаугурации, посетителям мероприятия пришлось выбрасывать брендовые сумки. Об этом написало издание The New York Sun.

TASS / Apolline Guillerot-Malick/SOPA Images via ZUMA Press Wire

Как отмечается, улицы вокруг арены Capital One в Вашингтоне, где Трамп встречался со сторонниками после инаугурации, оказались завалены дизайнерскими сумками. Охранники не пропускали никого, у кого был клатч крупнее кошелька, также допускались небольшие медицинские и «родительские» сумки.

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AP/TASS

TASS /SOPA Images via ZUMA Press Wire

Zuma\TASS

Перед владельцами брендовых вещей встал выбор: или попасть на встречу, или избавиться от «лишнего». Журналисты The New York Sun сообщили, что среди брошенных сумок оказалось, например, изделие Louis Vuitton стоимостью около 36 тысяч долларов (около 3,5 миллионов рублей).

Соцсети изделие Louis Vuitton

При этом некоторые прохожие начали рыться в сумках, кто-то даже находил ключи от машины и другие личные вещи.