В Париже 7 декабря прошла торжественная церемония открытия отреставрированного главного храма французской столицы — собора Парижской Богоматери, пострадавшего от сильнейшего пожара в апреле 2019 года.

Blondet Eliot/ABACA/ТАСС

Отпраздновать восстановление шедевра мировой архитектуры в столицу Франции приехали высокопоставленные представители более 40 стран, включая британского принца Уильяма, короля Бельгии Филиппа и князя Монако Альбера II, а также избранный президент США, президенты Германии, Греции, Италии, Литвы, Польши, Хорватии, Эстонии и Финляндии и другие зарубежные гости. Всего на церемонии присутствовало более 1,5 тыс. приглашённых.

Колокола Нотр-Дама, в том числе самый крупный и старейший из них «Бурдон Эммаэль», зазвонили в 19:00 (21:00 мск), известив тем самым о начале торжеств.

EPA/ТАСС

Blondet Eliot/ABACA/ТАСС

Во время церемонии парижский архиепископ Лоран Ульрих в сопровождении священников в развевающихся по ветру белых сутанах совершил обряд открытия дверей Нотр-Дама. Он символически ударил три раза посохом в двери собора, после чего они открылись.

EPA/ТАСС

Вслед за этим собравшимся показали пятиминутный фильм об истории собора Парижской Богоматери. Затем президент Франции Эммануэль Макрон произнёс краткую речь, в которой благодарил французскую нацию и «всех тех, кто спас и восстановил собор». Он напомнил, что деньги на восстановление собора, которое длилось более пяти лет, пожертвовали около 340 тыс. человек.

EPA/ТАСС

AP/TASS

В стенах собора Парижской Богоматери в этот вечер спел британский музыкант, один из основателей группы The Beatle Пол Маккартни. Китайский пианист Ланг Ланга, филармонический оркестр, первый исполнитель роли Квазимодо в мюзикле «Нотр-Дам де Пари» Гару и рэпер Фаррелл Уильямс выступили на паперти.

Открытие собора прошло в условиях повышенной безопасности: 6 тыс. полицейских и жандармов, наглухо заблокированный остров Сите, перекрытый для пешеходов центр города. В целях безопасности также закрыли все станции метро, перекрыли проезд автомобилей и общественного транспорта.

EPA/ТАСС

EPA/ТАСС

EPA/ТАСС

Горожане смогли увидеть трансляцию церемонии на экранах, установленных в нескольким огороженных зонах на левом берегу Сены. По мнению парижан, церемония открытия должна была быть прежде всего для простых людей, которые так долго ждали восстановления собора.

EPA/ТАСС

В Нотр-Дам-де-Пари 15 апреля 2019 года случился пожар, который продолжался более 15 часов. В результате обрушились шпиль, часы и оригинальная кровля XII века. На реконструкцию собора было собрано более 840 млн евро.