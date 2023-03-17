Париж, 17 марта, 2023, 05:29 — ИА Регнум. Во время реконструкции в здании собора Парижской Богоматери во Франции были обнаружены уникальные элементы конструкции, ранее скрытые от учёных. Оказалось, что для скрепления камней в здании использовались железные скобы, сообщило Phys.org с ссылкой на PLoS ONE.

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Секрет был выявлен после пожара, благодаря которому учёные смогли исследовать ранее недоступные части конструкции.

«Нотр-Дам однозначно первый готический собор, где железо рассматривалось как действительный строительный материал для создания новой архитектурной формы», — пришли к выводу учёные.

Обнаруженные скобы имеют такой состав, который применялся на самых ранних этапах строительства с использованием железа в середине XII века. В том числе благодаря инновациям в строительстве удалось достигнуть того, что высота Нотр-Дама составила 32 метра.

Как сообщало ИА REGNUM, в 2021 году отмечалось, что после более чем двухлетнего ожидания собор Парижской Богоматери приобретёт дизайн внутренней части здания. Проектом предусматривалось новое освещение, скамейки на колесиках с подсветкой вместо многовековых стульев, библейские фразы на нескольких языках на стенах.