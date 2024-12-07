На территории Южной Кореи прошли масштабные акции протеста против президента страны Юн Сок Ёля, который ранее ввёл в республике военное положение. Так, тысячи граждан заполонили улицы страны, чтобы поддержать отставку главы государства.

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3 декабря президент Южной Кореи ввёл военное положение в республике, чтобы, как он это объяснил, защитить конституционный строй и противостоять силам, поддерживающим КНДР. Однако позже выяснилось, что это было сделано, чтобы избежать импичмента.

ТАСС/EPA

ТАСС/EPA Акция ветеранов Корпуса морской пехоты Республики Корея с требованием импичмента президента страны

Zuma\TASS

AP/TASS

ТАСС/EPA

TASS/AP Photo

Игорь Иванов/ТАСС

После объявления военного положения силовики блокировали здание парламента, а генерал Пак Ан Су объявил о приостановке работы парламента и политических партий. Несмотря на это, депутаты единогласно проголосовали за отмену военного положения.

Вскоре министр обороны страны Ким Ён Хён принёс публичные извинения за свои действия и подал в отставку. Сам президент также извинился перед гражданами, но уходить с поста отказался, в связи с чем в парламенте продолжаются попытки объявить ему импичмент.

AP/TASS

TASS /EPA Акции сторонников президента Южной Кореи Юн Сок Ёля

TASS/AP Photo

ТАСС/EPA

AP/TASS

Также неясной остаётся ситуация с первой леди Южной Кореи Ким Гон Хи, которая подозревается в причастности к коррупции и вмешательству в выборы. При этом в парламенте не набирается количество голосов, достаточное для начала расследования в отношении супруги президента.

В Сеуле тысячи сторонников отставки действующего главы государства собрались на центральной площади города Кванхвамун. Люди принесли флаги и плакаты, а также скандировали требования арестовать Юн Сок Ёля. На площади присутствовало значительное количество полицейских, следивших за порядком, они не препятствовали протестующим.

Число вышедших на протесты, по разным оценкам, составляет от 150 тыс. до 1 млн человек. Одним из организаторов митинга стала Корейская конфедерация профсоюзов (KCTU). Услышав сообщения о том, что в отношении первой леди не будет проводиться расследование, толпа разразилась криками и стали слышны призывы взять здание парламента штурмом.