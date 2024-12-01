В Грузии с вечера 29 ноября проходят протесты против решения победившей на парламентских выборах партии «Грузинская мечта — Демократическая Грузия» приостановить до 2028 года консультации с Евросоюзом о вступлении республики в сообщество.

РИА Новости/Михаил Воскресенский

В ночь на 30 ноября демонстранты несколько часов забрасывали здание парламента петардами, одна из которых попала внутрь и вызвала пожар. В ту же ночь они попытались захватить здание и выстроили на площади перед ним баррикады. Полиция применила против протестующих водомёты и начала задержания. В МВД Грузии заявили, что акция протеста у здания парламента в Тбилиси вышла за рамки закона — митингующие громили всё на своём пути, нанося вред городской инфраструктуре. Полицейские были вынуждены применить спецсредства для того, чтобы «разрядить ситуацию». Есть пострадавшие с обеих сторон, правоохранители за три дня задержали более 200 человек. В ходе столкновений с демонстрантами ранения получили более 50 полицейских.

Александр Патрин/ТАСС

Александр Патрин/ТАСС

РИА Новости

Александр Патрин/ТАСС

Александр Патрин/ТАСС

Александр Патрин/ТАСС

Александр Патрин/ТАСС

Александр Патрин/ТАСС

Президент Грузии Саломе Зурабишвили, настаивающая на том, что выборы в парламент прошли несправедливым образом, заявила, что не намерена оставлять пост после истечения срока своих полномочий и что она является единственным легитимным представителем власти в стране.

Александр Патрин/ТАСС

Александр Патрин/ТАСС

РИА Новости

Из-за решения Грузии заморозить переговорный процесс по евроинтеграции США временно прекратили сотрудничество с республикой. В МИД Франции призвали Тбилиси уважать право граждан на «мирный протест». В то же время зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев назвал митинги «путём в бездну по украинскому образцу».

Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе, комментируя протесты в Тбилиси, поблагодарил полицию за защиту конституционного строя и подчеркнул, что акция оппозиции не была мирной. Он исключил возможность проведения в стране повторных выборов и дал понять, что Зурабишвили придётся уйти в отставку.