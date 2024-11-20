Сын и внуки ставшей секс-символом советского кино после роли в фильме Леонида Гайдая «Бриллиантовая рука» Светланы Светличной первыми прибыли в зал столичного Дома кинематографистов на прощание с любимой мамой и бабушкой.

Известия/ДМИТРИЙ КОРОТАЕВ

Светланы Светличной не стало на 85-м году жизни. Несколько лет актриса боролась с тяжёлыми недугами: ей диагностировали рак головного мозга и ротоглотки, а также болезнь Альцгеймера, из-за которой актриса перестала узнавать родственников.

По словам внучки артистки Маши, во время их последней встречи с бабушкой, та уже не могла говорить, они просто смотрели друг на друга. Мария убеждена, что Светлана Афанасьевна в тот момент её узнавала и была рада, что любимая внучка рядом.

Родственники Светланы Светличной

Светлана Афанасьевна умерла 16 ноября в одной из столичных клиник.

Прощание с актрисой состоялось 20 ноября. В этот же день её похоронят на Троекуровском кладбище, отдельно от мужа — актёра Владимира Ивашова и сына Олега, которые похоронены на Ваганьковском кладбище. Попрощаться с заслуженной артисткой прибыли коллеги и друзья.

Актриса Людмила Хитяева лично не смогла приехать на прощание, но прислала букет розовых роз.

Известия/ДМИТРИЙ КОРОТАЕВ

Известия/ДМИТРИЙ КОРОТАЕВ Александр Панкратов-Черный

Решение о захоронении на Троекуровском кладбище приняла при жизни сама Светличная. Причина — на семейной могиле не хватит места на ещё один надгробный памятник, а убирать заботливо выбранные ею лично надгробия сына или мужа, чтобы на освободившее место поместить ещё одно Светличная родственникам категорически запретила.

«Оба надгробия — и мужу, и сыну — появились ее стараниями. Она приложила для этого немало сил. Про деньги даже не говорю. Это были тяжелые времена, ей помогали. Друг Владимира Ивашова привез с Урала камень для надгробия. Это не понравилось работникам кладбища. Были препятствия с их стороны. Но Светлана Афанасьевна все вопросы решила. И очень гордилась сделанным. Что же теперь? Эти памятники демонтировать? А где их хранить, минимум год или больше? Это тоже недешево. Даже если бы мы захотели ее похоронить в могилу мужа, мы бы потом не смогли установить ей нормальное надгробие. Разве что размером со скворечник. Там и для памятной дощечки места нет», — объяснила решение Ольга Ивашова, невестка Светличной, журналистам КП.

Известия/ДМИТРИЙ КОРОТАЕВ Актер Валерий Баринов

Известия/ДМИТРИЙ КОРОТАЕВ

«Когда она смотрела репортажи с чьих-то похорон на Троекуровском кладбище, то говорила: хорошая компания собралась. Со многими лично была знакома. Она будет лежать среди очень достойных и хороших людей… У нас дружная семья, это коллегиальное решение, которое поддержал ее родной брат», — добавила Ольга Дмитриевна.

Коллега Светличной актер Александр Панкратов-Черный прибыл на прощание сразу после родственников Светланы Афанасьевны.

Известия/ДМИТРИЙ КОРОТАЕВ

Александр рассказал, что называл Светличную Светлячком, настолько светлым человеком она была.

«Света вздыхала и грустила, говорила: «Боюсь заходить в квартиру. Все напоминает о Володе, а его нет», — рассказал о том, как тяжело Светлана Афанасьевна переживала смерть любимого мужа, Панкратов-Черный. — Теперь ушла сама Светлячок, и в нашей жизни темнее стало!»

Известия/ДМИТРИЙ КОРОТАЕВ

«Светлячок! Светись!» — завершил свою речь коллега и друг актрисы.

Обычно любящий внимание прессы Прохор Шаляпин постарался пройти в Дом кинематографиста на прощание со Светланой Светличной максимально незаметно, объяснив журналистам, что сейчас ему не до интервью.

Известия/ДМИТРИЙ КОРОТАЕВ

«Я попрощаться пришел и всё. Я не интервью пришел давать, правда. Мы были лично знакомы, я дружил с ней. Давайте помянем новопреставленную Светлану Афанасьевну. Я считаю, что мы перерождаемся, и она сейчас на небесах», — объяснил Шаляпин, проходя вовнутрь здания.

Гроб Светличной из Дома кино вынесли под аплодисменты.