На 85-м году жизни не стало звезды «Бриллиантовой руки» Светланы Светличной
В Москве на 85-м году жизни умерла актриса театра и кино, Заслуженная артистка РСФСР Светлана Светличная. Об этом в субботу, 16 ноября, сообщили в Союзе кинематографистов России.
Причиной смерти стала сердечно-сосудистая недостаточность, возникшая на фоне онкологического заболевания. Прощание с актрисой пройдёт 20 ноября в Доме кино, её похоронят на Троекуровском кладбище.
Светлана Афанасьевна Светличная родилась 15 мая 1940 года в Ленинакане (Армянская ССР; ныне Гюмри, Республика Армения) в семье военнослужащего. В детстве часто переезжала, проживала с родителями в Ахтырке (Сумская область Украинской ССР, ныне Украина) и Советске (Калининградская область), с 1958 года — в Мелитополе (Запорожская область Украинской ССР, ныне РФ). В 1963 году закончила Всесоюзный государственный институт кинематографии (ныне Всероссийский государственный институт кинематографии им. С. А. Герасимова, ВГИК). Светличная также была выпускницей мастерской народного артиста СССР Михаила Ромма
С 1963 по 1993 годы актриса состояла в труппе Театра-студии киноактера. В 1959 году Светличная дебютировала в кино, исполнив эпизодическую роль в драме Михаила Калика «Колыбельная». Среди её наиболее известных работ: Нина в ленте «Им покоряется небо» (1963 г, режиссёр Татьяна Лиознова), Павлина Хуторная в мелодраме «Стряпуха» (1965 г, Эдмонд Кеосаян), Ундина в новелле «Герой нашего времени» (1967 г, Станислав Ростоцкий), Габи Набель в телесериале «Семнадцать мгновений весны» (1973 г, Татьяна Лиознова), Надя в сериале «Место встречи изменить нельзя» (1979 г, Станислав Говорухин). Но самой известной её ролью стала «роковая блондинка» Анна Сергеевна в комедии «Бриллиантовая рука» (1968 г, Леонид Гайдай)
В 1974 году Светлане Светличной было присвоено звание заслуженной артистки РСФСР.
Актриса была дважды замужем. Первый супруг — народный артист РСФСР Владимир Ивашов — скончался в 1995 году на 56-м году жизни. Сыновья — Алексей (родился в 1961 году) и Олег (1972-2006). Вторым мужем некоторое время в 1998 году был бард Сергей Смирнов-Сокольский (1959-2016).