В Москве на 85-м году жизни умерла актриса театра и кино, Заслуженная артистка РСФСР Светлана Светличная. Об этом в субботу, 16 ноября, сообщили в Союзе кинематографистов России.

Причиной смерти стала сердечно-сосудистая недостаточность, возникшая на фоне онкологического заболевания. Прощание с актрисой пройдёт 20 ноября в Доме кино, её похоронят на Троекуровском кладбище.

Светлана Афанасьевна Светличная родилась 15 мая 1940 года в Ленинакане (Армянская ССР; ныне Гюмри, Республика Армения) в семье военнослужащего. В детстве часто переезжала, проживала с родителями в Ахтырке (Сумская область Украинской ССР, ныне Украина) и Советске (Калининградская область), с 1958 года — в Мелитополе (Запорожская область Украинской ССР, ныне РФ). В 1963 году закончила Всесоюзный государственный институт кинематографии (ныне Всероссийский государственный институт кинематографии им. С. А. Герасимова, ВГИК). Светличная также была выпускницей мастерской народного артиста СССР Михаила Ромма

Кадр из фильма

Кадр из фильма

Кадр из фильма

Кадр из фильма

С 1963 по 1993 годы актриса состояла в труппе Театра-студии киноактера. В 1959 году Светличная дебютировала в кино, исполнив эпизодическую роль в драме Михаила Калика «Колыбельная». Среди её наиболее известных работ: Нина в ленте «Им покоряется небо» (1963 г, режиссёр Татьяна Лиознова), Павлина Хуторная в мелодраме «Стряпуха» (1965 г, Эдмонд Кеосаян), Ундина в новелле «Герой нашего времени» (1967 г, Станислав Ростоцкий), Габи Набель в телесериале «Семнадцать мгновений весны» (1973 г, Татьяна Лиознова), Надя в сериале «Место встречи изменить нельзя» (1979 г, Станислав Говорухин). Но самой известной её ролью стала «роковая блондинка» Анна Сергеевна в комедии «Бриллиантовая рука» (1968 г, Леонид Гайдай)

Кадр из фильма «Бриллиантовая рука»

РИА Новости

РИА Новости

РИА Новости

РИА Новости

РИА Новости

В 1974 году Светлане Светличной было присвоено звание заслуженной артистки РСФСР.

Актриса была дважды замужем. Первый супруг — народный артист РСФСР Владимир Ивашов — скончался в 1995 году на 56-м году жизни. Сыновья — Алексей (родился в 1961 году) и Олег (1972-2006). Вторым мужем некоторое время в 1998 году был бард Сергей Смирнов-Сокольский (1959-2016).