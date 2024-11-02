Испания продолжает восстанавливаться после наводнения, ставшего крупнейшим в стране за последние 30 лет. Согласно последним данным, жертвами стихийного бедствия стали 207 человек, около 2 тысяч числятся пропавшими без вести.

AP/TASS

На Испанию 29 октября обрушился шторм «Дана». Самые сильные ливни прошли в Валенсии, Кастилии-Ла-Манче и Андалусии. Испанская национальная метеорологическая служба назвала «чрезвычайным» уровень выпавших осадков.

EPA/ТАСС

AP/TASS

В стране объявили трёхдневный официальный траур по жертвам наводнений. Он проходит 31 октября, 1 и 2 ноября. Министр территориальной политики Анхель Виктор Торрес заявил, что правительство на ближайшем заседании объявит пострадавшие территории «зоной катастрофы».

AP/TASS

Zuma/TASS

Глобальное потепление стало причиной мощного наводнения, обрушившегося на Испанию. Об этом 1 ноября сообщило Bloomberg со ссылкой на организацию World Weather Attribution (WWA).

EPA/ТАСС

EPA/ТАСС

Её эксперты изучают влияние изменения климата на экстремальные погодные явления. Проведённый ими анализ показал, что осадки в Испании были примерно на 12% сильнее, а их вероятность — в два раза больше, чем в доиндустриальном климате.

AP/TASS

В WWA утверждают, что к увеличению дождей приводят выбросы ископаемого топлива, разогревающие планету. Также причиной наводнений мог стать жаркий и засушливый климат в регионе. Из-за него почва начинает плохо впитывать влагу.