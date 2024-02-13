Материалы с тегом «Наводнения»
В турецкой Анталье из-за сильных дождей произошло наводнение
Сильные дожди вызвали наводнения в турецкой Анталье, в ряде районов приостановлено обучение. Об этом 13 февраля написала газета Ekonomim. «Ливень, начавшийся вечером в центре Антальи, усилился ночью. Из-за сильного дождя на дорогах образовались лужи. Граждане и транспортные средства с трудом...
13 февраля 2024
Путин обсудил с членами Совбеза борьбу с паводками и природными пожарами
Президент России Владимир Путин 9 февраля провёл совещание с постоянными членами Совета безопасности о мерах противодействия паводкам и природным пожарам. Об этом сообщила пресс-служба Кремля. Глава государства, отметил, что «отменить» эти стихийные бедствия не получится, но нельзя их оставлять без...
9 февраля 2024
В Рио-де-Жанейро жертвами наводнений стали 11 человек
Как минимум 11 человек погибли из-за наводнений, вызванных проливными дождями в Рио-де-Жанейро. Об этом 14 января сообщил местный портал G1 со ссылкой на данные спасательных служб. «Сильные осадки в северном округе Рио-де-Жанейро и ближайших пригородах вызвали подтопление основных магистралей и...
15 января 2024
В Нижней Саксонии запретили хоронить людей из-за наводнения
Власти немецкого города Ольденбург (Нижняя Саксония) с 3 января ввели временный запрет на захоронение людей из-за наводнений. Ограничение ввели до 12 января, пишет немецкое издание Bild. «Ожидается, что приостановка продлится до 12 января», — сообщила пресс-секретарь администрации города...
7 января 2024
Нападение «Мичаунга»: юг Индии стал зоной бедствия после мощного циклона
Южноиндийский штат Тамилнад страдает от последствий циклона «Мичаунг», который прошёл по побережью в начале недели. Непрекращающиеся ливни, которые принёс циклон, парализовали жизнь в столице штата, городе Ченнаи. По мере приближения циклона океанские волны обрушивались на прибрежные города...
7 декабря 2023
Число погибших в результате наводнений в Танзании достигло 47 человек
Число погибших в результате наводнений в Танзании возросло до 47 человек, ещё по меньшей мере 85 человек получили ранения. Об этом в воскресенье, 3 декабря, сообщило агентство Agence France-Presse. «По состоянию на сегодняшний вечер число погибших достигло 47 и 85 ранены», — приводит AFP заявление...
4 декабря 2023
В оперштабе подтвердили гибель человека из-за шторма в Сочи
В оперативном штабе Краснодарского края подтвердили гибель человека из-за шторма в Сочи. Об этом стало известно 27 ноября. «Тело одного погибшего обнаружили во время шторма в Сочи», — говорится в сообщении оперштаба. В настоящий момент на месте гибели работает полиция, жителям и гостям города...
27 ноября 2023
Из-за шторма в Сочи погиб человек
Один человек стал жертвой непогоды в Сочи. Тело нашли в районе Приморской улицы 27 ноября. «На месте работают сотрудники полиции. Личность погибшего устанавливается», — сообщил телеканал РЕН ТВ со ссылкой на собственные источники. На месте случившегося работает полиция, личность погибшего выясняют...
27 ноября 2023
Трое жителей Тосканы погибли во время наводнения
Трое жителей Тосканы в Италии погибли из-за ливней, передаёт 3 ноября телеканал Rainews24. Среди погибших пожилой житель городка Монтемурло, тело которого нашли в его доме, затопленном водой. Также погибла 84-летняя женщина, у которой произошёл инсульт во время наводнения. Кроме того, один человек...
3 ноября 2023
Из зоны наводнений в Индии эвакуируют трёх россиянок
В зоне наводнений в индийском штате Сикким в Гималаях, который находится на северо-востоке страны, продолжают находиться три россиянки, которых эвакуируют военным вертолётом. Об этом 6 октября сообщили в генеральном консульстве России в Калькутте. «В настоящий момент в зоне бедствия продолжают...
6 октября 2023
Количество погибших в результате наводнения в Индии возросло до 40 человек
Не менее 40 человек погибли при наводнении в северо-восточной части Индии. Об этом 6 октября сообщило агентство Reuters со ссылкой на правительственных чиновников. Ранее сообщалось о 14 погибших и 120 пропавших без вести в результате наводнения в индийском штате Сикким. По мнению индийских учёных...
6 октября 2023
В Ливии со дна участка на берегу моря извлекли тела сразу 80 погибших
Тела сразу 80 погибших в результате наводнения удалось извлечь спасателям в результате сложной операции со дна участка на берегу моря в Ливии. Об этом 22 сентября сообщила пресс-служба МЧС России. Одну из самых сложных операций по эвакуации тел погибших провели российские спасатели совместно со...
22 сентября 2023
В Ливии 150 детей отравились загрязнённой водой после наводнений
Не менее 150 детей в Ливии отравились в результате загрязнения воды, вызванного наводнениями. Об этом заявил министр окружающей среды в правительстве национального единства Ливии Ибрагим Мунир телеканалу Al Jazeera. По его словам, после повышения уровня воды грязь попала в колодцы в Дерне. «Число...
17 сентября 2023
В Ливии проведут расследование из-за отсутствия надзора за плотинами
Власти Ливии намерены выяснить, почему иностранные компании не выполнили обязательства по контролю за состоянием плотин в муниципалитете Дерна. Об этом заявил министр юстиции в правительстве, назначенном парламентом на востоке страны, Халед Масуд аль-Мудир. Он отметил, что в 1999, 2007 и 2008 годах...
17 сентября 2023
Аэромобильный госпиталь МЧС России прибыл в Ливию
Специальной борт МЧС России с аэромобильным госпиталем и медиками прибыл в Ливию, сообщили 16 сентября в пресс-службе министерства. «Третий борт ведомства со специалистами отряда «Центроспас» приземлился в Ливии», — сообщили в ведомстве. Отмечается, что порядка 35 сотрудников МЧС будут оказывать...
16 сентября 2023
Россия направит в Ливию несколько самолётов с гуманитарной помощью
Россия направит в Ливию несколько самолётов с помощью пострадавшим от наводнения районам, сообщил посол РФ в этой стране Айдар Аганин. «В соответствии с поручением президента Владимира Путина Россия направит несколько самолетов с помощью пострадавшим районам северо-востока Ливии», — сказал он РИА...
15 сентября 2023
Число погибших из-за наводнения в Ливии превысило 11 тысяч человек
Число погибших в результате наводнений на востоке Ливии превысило 11 тысяч, сообщил 14 сентября телеканал Al-Arabiya, ссылаясь на данные ливийского Красного Полумесяца. Также в публикации отмечается, что число пропавших без вести составляет около 20 тысяч человек. Ранее сообщалось, что в ливийском...
14 сентября 2023
В ливийском городе Дерне от наводнения погибли не менее 6 тыс. человек
В ливийском городе Дерне, расположенном на северо-востоке страны, от наводнения погибли не менее 6 тыс. человек, сообщил 12 сентября телеканал Al Hadath, ссылаясь на свои источники. Как заявил представитель Международного комитета Красного Креста (МККК) Тамер Рамадан, количество пропавших без вести...
12 сентября 2023
Путин выразил соболезнования из-за гибели людей во время урагана в Ливии
Президент России Владимир Путин выразил соболезнования председателю президентского совета Ливии Мухаммеду Менфи в связи гибелью людей после урагана и наводнения, сообщается 12 сентября на сайте Кремля. «Примите искренние соболезнования в связи с многочисленными человеческими жертвами и масштабными...
12 сентября 2023
В Приморском крае пострадавшим от наводнения выплатили 1 млрд рублей
Власти Приморского края выплатили около 1 млрд рублей жителям региона, пострадавшим от наводнения в августе 2023 года, сообщил на встрече с президентом России Владимиром Путиным глава Приморья Олег Кожемяко. Все первоочередные проблемы жителей решены, сказал губернатор. «96 населённых пунктов было...
новость часа
11 сентября 2023