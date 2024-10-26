Филиппины уже несколько дней пытаются справиться с последствиями тропического шторма «Трами», который обрушился на остров Лусон на севере страны и привёл к оползням и наводнениям.

Aaron Favila/AP/ТАСС

Северо-восточной провинции Исабела «Трами» достиг в ночь на 24 октября. Максимальная скорость устойчивого ветра в зоне действия шторма на тот момент достигала 95 км/ч, порывы ветра составляли 160 км/ч.

Затем шторм направился на запад. Синоптики сообщили, что, если его траектория не поменяется, уже к завтрашнему дню стихия может достичь Вьетнама.

FRANCIS R MALASIG/EPA/ТАСС

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ROUELLE UMALI/Global Look Press

ROUELLE UMALI/Global Look Press

В регионе за несколько дней выпала двухмесячная норма осадков. Заложниками разгула стихии стали тысячи людей, многие из них спасались от паводка на крышах своих домов. Власти страны организовали массовую эвакуацию. В эвакуационных центрах находятся несколько сотен тысяч человек. Всего же так или иначе ураганом оказались затронуты более 4,4 млн человек.

По последним данным, погиб по меньшей мере 81 человек. В управлении гражданской обороны Филиппин сообщили, что 66 человек пострадали, ещё 34 человека числятся пропавшими без вести.

Philippine Coast Guard/Global Look Press

ROUELLE UMALI/Global Look Press

ROUELLE UMALI/Global Look Press

Занятия в школах и работа правительственных учреждений приостановлены по всей территории острова Лусон. Из-за стихии нарушена транспортная инфраструктура, отменено не менее десятка рейсов. Кроме того, приостановлено межостровное паромное сообщение. Около десятка тысяч человек остаются в портах по всей территории Филиппин.

По данным Национального метеорологического бюро Филиппин, сейчас в пределах «Трами» скорость ветра превышает 84 км/ч.

ROUELLE UMALI/Global Look Press

ROUELLE UMALI/Global Look Press