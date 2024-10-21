Новый год близко. В Москве 21 октября презентовали «поезд Деда Мороза». Автором проектам выступили РЖД и правительство Вологодской области.

Кирилл Каллиников/РИА Новости

Кирилл Каллиников/РИА Новости

Кирилл Каллиников/РИА Новости

В уже традиционное путешествие по России поезд отправится 19 ноября. Стартует состав из города Тайшет, а в Москву вернётся 3 января 2025 года.

Кирилл Каллиников/РИА Новости

Кирилл Каллиников/РИА Новости

В свой первый вояж «поезд Деда Мороза» отправился 5 декабря 2021 года. Он путешествовал 41 день, маршрут пролегал по 36 городам страны. В 2022 году путь увеличили в три раза — более 100 городов России, от Великого Устюга до Владивостока.

Кирилл Каллиников/РИА Новости

Кирилл Каллиников/РИА Новости

В этом году в планах более 30 тысяч километров, 60 крупных городов и населённых пунктов.

По сути, «поезд Деда Мороза» — это передвижная резиденция. В неё входят «вагон-приёмная», вагон для детских игр и квестов, «вагон-сцена», «вагон-лавка», «вагон-буфет» и спальные вагоны для помощников Деда Мороза.