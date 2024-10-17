Утром в четверг, 17 октября, над морем у побережья Сочи появились сразу несколько смерчей. Очевидцы сообщили, что в районе Хосты и Сириуса наблюдались три воронки одновременно.

Дмитрий Феоктистов/ТАСС

Дмитрий Феоктистов/ТАСС

Некоторые из них представляли собой черные колонны, протянувшиеся от воды до самых облаков. Другие же были заметны с трудом.

Сейчас все службы Сочи работают в усиленном режиме. Ситуацию на море и в прибрежной зоне контролирует городской оперативный штаб. Объявлено штормовое предупреждение.

Дмитрий Феоктистов/ТАСС

Дмитрий Феоктистов/ТАСС

Дмитрий Феоктистов/ТАСС

Жителям и гостям рекомендовали не ходить к морю. Также городские власти советуют не оставлять машины под деревьями, рекламными щитами и любыми шаткими конструкциями.