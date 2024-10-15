В Донецке вновь запустили движение трамвайного маршрута №1, следующего до железнодорожного вокзала. Последние два года трамвай не ходил, поскольку в части Киевского района из-за обстрелов была практически уничтожена транспортная инфраструктура.

Дмитрий Ягодкин/ТАСС

С марта 2022 года трамваи ходили только до улицы Экономической.

Дмитрий Ягодкин/ТАСС Мэр Донецка Алексей Кулемзин

Дмитрий Ягодкин/ТАСС

Из-за близкого расположения к линии фронта, территория маршрута в Киевском районе была дистанционно заминирована ВСУ. На рельсы регулярно падали мины-«лепестки» и кассетные боеприпасы.

Дмитрий Ягодкин/ТАСС

Дмитрий Ягодкин/ТАСС

Сотрудникам МЧС пришлось метр за метром разминировать рельсы. Теперь маршрут соединяет Киевский и Ленинский районы города.