В некоторых районах Москвы днём в понедельник, 14 октября, выпал первый снег.

РИА Новвости/Пелагия Тихонова

«Первый снег в Москве. Пока «не официально» — для включения этого дня в климатические данные как дня с первым снегом в нынешнем осеннем периоде необходимо его наличие на базовой метеостанции мегаполиса, ВДНХ», — написал в своём Telegram-канале ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус.

РИА Новости

РИА Новости/Владимир Федоренко

РИА Новости/Владимир Федоренко

РИА Новости/Алексей Майшев

РИА Новости/Владимир Федоренко

РИА Новости/ Алексей Никольский

По словам синоптика, на базовой метеостанции Москвы выпадения пока не зарегистрировали, однако его уже наблюдали на столичных метеостанциях на Балгчуге и в Новой Москве. А жители города наблюдали снег примерно с обеда — сначала мокрый, похожий на дождь, а затем и настоящую метель.

РИА Новости/ Алексей Никольский

РИА Новости/ Алексей Никольский

РИА Новости/Алексей Майшев

Ранее синоптик Татьяна Позднякова предупредила жителей Москвы о сложной погоде в мегаполисе. По её словам, в понедельник ожидаются порывы ветра до 12–14 м/с и дождь с мокрым снегом.