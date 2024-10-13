В Краснодаре завершились Всероссийские соревнования по водно-моторному спорту, в рамках которых сильнейшие спортсмены показали свои навыки и умения в управлении аквабайками. Больше 50 спортсменов из 12 регионов России приняли участие в заездах по разным дисциплинам. Специалисты отмечают, что событие не только стало знаковым для всего водно-моторного спорта в Краснодарском крае, но и позволило местным талантам увидеть в деле мастеров мирового уровня.

Виталий Тимкив/РИА Новости

Водно-моторный спорт — технический вид спорта, который включает в себя скоростные соревнования на моторных судах. На сегодняшний день добавилось несколько разновидностей направления, среди которых фристайл. Заезды проводят даже на надувных лодках. В Краснодаре также функционирует школа, где юных аквабайкеров обучают этому искусству.

Виталий Тимкив/РИА Новости

Виталий Тимкив/РИА Новости

Виталий Тимкив/РИА Новости

Виталий Тимкив/РИА Новости

Виталий Тимкив/РИА Новости

В числе участников соревнований один из ведущих аквабайкеров России — Александр Кабанов, призёр чемпионата Европы и многократный чемпион страны. Также в соревнованиях приняли участие серебряный призёр чемпионата России по кольцевым гонкам Алексей Мишустин и начальник управления по делам молодёжи в Краснодаре Александр Марьенко.

Виталий Тимкив/РИА Новости

Виталий Тимкив/РИА Новости

Виталий Тимкив/РИА Новости

Виталий Тимкив/РИА Новости

Местом проведения спортивного мероприятия стала территория городского пляжа «Старая Кубань», там аквабайкеры выступали в таких дисциплинах, как «скидивижин» и «ранэбаут». У соревнований была также детская программа для самых маленьких.

По словам организатора соревнований Евгения Кравченко, целью их проведения является популяризация водно-моторного спорта, тем более что в Краснодарском крае есть все условия для его развития благодаря крупным акваториям, в их числе река Кубань.