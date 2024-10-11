В ночь на 11 октября жители Земли стали свидетелями редкого природного явления — полярного сияния. Оно произошло на фоне сильной магнитной бури третьего уровня (G3), сообщили эксперты из лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований РАН.

The Canadian Press via AP/ТАСС Северное сияние в канадской провинции Альберта

The Herald-Palladium via AP/ТАСС Северное сияние в американском Сент-Джозефе

Zuma/TASS Северное сияние в литовском Тракае

Полярное сияние ночью наблюдали и жители ряда российских регионов, в частности Свердловской области и Краснодарского края.

Эрик Романенко/ТАСС Северное сияние в Ростове-на-Дону

Иван Высочинский/ТАСС Северное сияние в Ставрополе

Учёные днём 10 октября зафиксировали на Солнце мощную вспышку класса X. Астрофизики уточнили, что сама вспышка не стала рекордной, но произошла в появившемся пятне на севере Солнца, что может говорить о вероятности супервспышек в будущем.

IMAGO/Andreas Stroh/ТАСС Северное сияние в немецком Вандлице

Zuma/TASS Северное сияние в британском графстве Нортумберленд

Вспышка спровоцировала выброс плазмы в направлении Земли. В Лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН заявили, что, вероятнее всего, это вызовет магнитные бури четвёртого уровня. Геомагнитные события будут продолжаться не менее двух дней. Сложными днями будут 11 и 12 октября.