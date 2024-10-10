Потоп в пустыне. На США обрушился ураган «Милтон»
Вечером 9 октября ураган «Милтон» достиг побережья американского штата Флорида. Он движется с востока на северо-восток страны со скоростью 13 узлов (около 24 км/ч).
По данным американских СМИ, мощность «Милтона» снизилась до 193 км/ч. При этом, несмотря на ослабление, ураган остаётся чрезвычайно опасным. Ему присвоена третья категория по шкале ветров Саффира-Симпсона.
Телеканал NBC News сообщил о как минимум двух погибших, ещё несколько человек госпитализировали. Также ураган привёл к жертвам в доме для пожилых людей на восточном побережье Флориды. Точное число погибших не уточнялось.
Известно, что к утру 10 октября около 2,7 миллиона человек во Флориде остались без электричества — перебои с электроснабжением зафиксированы у более чем 2,68 млн потребителей. В округе повреждены более сотни домов.
Наиболее пострадавшие районы находятся на западном побережье штата.