На Дальнем Востоке 29 сентября празднуется День тигра. В честь полосатого зверя проводятся развлекательные мероприятия для взрослых и детей, в том числе мастер-классы, выступления артистов и, конечно же, знаменитое «тигриное шествие».

Юрий Смитюк/ТАСС

День тигра на Дальнем Востоке празднуют с 2000 года. Главная цель — привлечение внимания общественности к проблеме вымирания краснокнижного «котика». Амурский или уссурийский тигр это один из самых редких подвидов тигра, в России, по данным на 2024 год, живёт всего 750 особей.

Юрий Смитюк/ТАСС Глава Владивостока Константин Шестаков во время проведения дня Тигра

Юрий Смитюк/ТАСС

29 сентября с утра Владивосток окрасился в оранжево-чёрный цвет, 63 колонны школьников и студентов, нарядившись в тематические костюмы, прошли в «тигрином шествии» по улицам города. В 2024 году шествие было проведено впервые после пандемии Covid-19.

Виталий Аньков/РИА Новости

Юрий Смитюк/ТАСС

Виталий Аньков/РИА Новости

В честь праздника в городе проводились образовательные, творческие и спортивные мероприятия. Были организованы «тигриный твистер», напольный бильярд, соревнования по армрестлингу, полоса препятствий для детей, а также стойки аква-грима, услугами которых пользовались все от мала до велика. Также для посетителей праздника были доступны мастер-классы по рукоделию, например, создание фигурки животного из бумаги или же разукрашивание шоппера в цвета хозяина тайги.

Юрий Смитюк/ТАСС

Виталий Аньков/РИА Новости

Виталий Аньков/РИА Новости

Музыкальную поддержку мероприятию оказывали творческие коллективы Приморского края и известный исполнитель Олег Митяев, который спел песни «Изгиб гитары жёлтой», «Лето это маленькая жизнь», «Снова гость к моей соседке» и другие. Концерт завершила своим выступлением известная группа «Моя Мишель». А вскоре после того, как стемнело, небо украсил праздничный салют.

Юрий Смитюк/ТАСС Музыкант Олег Митяев во время проведения дня Тигра