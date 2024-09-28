26 сентября на восточную часть США обрушился страшный и разрушительный ураган «Хелен», менее чем за два дня унёсший жизни 49 человек, уничтоживший населённые пункты и обесточивший миллионы американцев. Сильнейшие порывы ветра и обильные осадки привели к ужасным последствиям в нескольких штатах, среди которых Флорида, Джорджия, Северная и Южная Каролина, Тенесси и др. Производится активная эвакуация населения, объявлено несколько чрезвычайных ситуаций. В некоторых штатах ураган «Хелен» уже называют одним из ужаснейших за всю историю.

ТАСС/Luis Santana Кредит/AP/TASS

Jason Allen/AP/TASS

Mike Carlson/AP/TASS

Mike Carlson/ AP/TASS

Kathy Kmonicek/AP/TASS

ТАСС/Luis Santana Кредит/AP/TASS

В 23:10 26 сентября (по местному времени) Национальный центр США по наблюдению за ураганами (NHC) зафиксировал выход урагана «Хелен» на сушу американского штата Флорида. Скорость порывов ветра в центре урагана достигала 225 км/ч, что позволяет отнести его к четвёртому уровню опасности из пяти возможных, согласно шкале Саффира — Симпсона.

В тот день, по данным мониторингового агентства «Poweroutage. us», было обесточено около 2 млн домохозяйств в штатах Флорида, Джорджия, Южная Каролина и Северная Каролина. Далее ураган начал двигаться на север, нанося ущерб другим штатам, среди которых Тенесси, Кентуки, Вирджиния, Огайо и Индиана.

Помимо разрушительных последствий сильнейших порывов ветра, из-за которых были стёрты с лица Земли целые населённые пункты, жители США столкнулись и с серьёзными наводнениями. Так, ночью 28 сентября в штате Тенесси ушла под воду целая больница, а более 50 человек пришлось эвакуировать с крыши здания вертолётами. Американский телеканал CNN также сообщал, что в Тенесси существует реальная угроза прорыва плотины, что неизбежно приведёт к катастрофическим последствиям для более чем 6 тыс. жителей.

Phelan M. Ebenhack/AP/TASS

ТАСС/CRISTOBAL HERRERA-ULASHKEVICH/EPA

Gerald Herber/AP/TASS

ТАСС/ЮИ/USA

На севере Флориды граждан, отказавшихся от эвакуации, попросили написать на руках личные данные. Речь идёт примерно о 10 тыс. человек. Шериф округа Уэйн Паджетт заявил, что масштабы урагана являются беспрецедентными для этих мест.

По данным издания CNN, на 16:30 28 сентября ураган «Хелен» оставил после себя по меньшей мере 49 погибших. По информации мониторингового центра «Poweroutage. us», к этому же времени на юго-востоке США обесточено уже более 3,6 млн домов.

Ураган «Хелен» стал самым сильным в штате Флорида за последний год при условии, что данное стихийное бедствие не является там редкостью. Но для более северных штатов он стал неожиданностью и катастрофой, его уже называют одним из самых разрушительных штормов за всю историю Северной Каролины. И угроза до сих пор не миновала, ведь из-за обильных осадков и высокой скорости ветра, достигающей местами 50–80 км/ч, в юго-восточных штатах объявили уже 14 ЧС, а более 35 млн американцев были предупреждены властями страны о сильном ветре.