В четверг, 26 сентября, в Приморском крае прошёл заключительный этап российско-лаосских военных учений «Ларос-2024».

Юрий Смитюк/ТАСС

Совместные тренировки военных двух стран проходили неделю. Проверялись тактическая и огневая подготовка.

Юрий Смитюк/ТАСС

Юрий Смитюк/ТАСС

Минобороны РФ/ТАСС

Юрий Смитюк/ТАСС

Минобороны РФ/ТАСС

Юрий Смитюк/ТАСС

Минобороны РФ/ТАСС

Юрий Смитюк/ТАСС

Учения завершились «уничтожением террористов», отметили в Минобороны. По легенде, террористы захватили целый населённый пункт и взяли в заложники его жителей. Военные штурмовали позиции врага и эвакуировали население. В военном ведомстве сообщили, что для уничтожения врага задействовалась штурмовая и армейская авиация — самолеты Су-25, вертолёты Ка-52 и Ми-8АМТШ.

Также в Минобороны заявили, что в учениях были задействованы подразделения спецназа, танковые экипажи, расчёты артиллерии, экипажи БМП, огнемётные подразделения и расчёты ПЗРК «Игла» ВС РФ и Народной армии Лаоса.