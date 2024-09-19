В ЛНР бушуют лесные пожары. 14 сентября в окрестностях Антрацита вспыхнул крупный пожар, распространившийся на посёлки Степное и Лесное. Также огонь перекинулся на территорию алюминиевого завода, где загорелся цех с готовой продукцией, и посёлок Изварино.

Александр Река/ТАСС

Открытое горение на территории алюминиевого завода ликвидировали днём 15 сентября на площади 4,4 тыс. квадратных метров. В селе Валуйском огнём повреждены десять частных жилых домов, пострадали два человека.

Александр Река/ТАСС

Вечером 16 сентября глава МЧС Александр Куренков распорядился направить в ЛНР дополнительные группировки пожарных общей численностью 130 человек и 29 единиц техники, в которые вошли пожарно-спасательные подразделения из Московской, Тульской, Калужской и Орловской областей.

Александр Река/ТАСС

Александр Река/ТАСС

РИА Новости/Сергей Бобылев

РИА Новости/Сергей Бобылев

©РИА Новости/Сергей Бобылев

Александр Река/ТАСС

По состоянию на 19 сентября пожар охватил около 2,3 тысячи гектаров в Станично-Луганском округе ЛНР. Повреждены 165 строений, в том числе 161 жилой дом.

Для защиты населённых пунктов пожарные рассредоточены по наиболее сложным участкам, с помощью спецтехники прокладываются минерализованные полосы.

Причинами пожаров могли стать поджоги, заявил посол по особым поручениям Министерства иностранных дел России по преступлениям киевского режима Родион Мирошник.

Он отметил, что местные жители обнаружили в Станично-Луганском районе бутылки с зажигательной смесью, компоненты которой, по словам военных, провоцируют пожар, который практически невозможно потушить водой. Мирошник добавил, что военные ищут возможных поджигателей.