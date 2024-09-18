Огромная луна в тени. Жители Земли наблюдали необычное зрелище на небе
18 сентября 2024
В ночь на 18 сентября жители Земного шара наблюдали редкое природное явление — частичное лунное затмение во время суперлуния.
TASS /by Zhang Guosheng/VCG
Суперлуние в Китае
Затмение происходит, когда Земля проходит между Солнцем и Луной, отбрасывая тень на поверхность своего спутника. Суперлунием же называют полнолуние, во время которого Луна сближается с Землёй и выглядит крупнее обычного.
TASS /AP Photo/Michael Probst
Суперлуние в Германии
TASS /AP Photo/Pavel Bednyakov
Суперлуние в России
TASS /Chinatopix Via AP
TASS / Jim Wood/SOPA Images via ZUMA
Суперлуние в Великобритании
TASS /EPA/ATEF SAFADI
Суперлуние в Израиле
Суперлуние бывает три-четыре раза в год.
Лучше всего это явление было заметно в Европе, Северной и Южной Америке, а в России его могли наблюдать в основном в западных частях страны.