В ночь на 18 сентября жители Земного шара наблюдали редкое природное явление — частичное лунное затмение во время суперлуния.

TASS /by Zhang Guosheng/VCG Суперлуние в Китае

Затмение происходит, когда Земля проходит между Солнцем и Луной, отбрасывая тень на поверхность своего спутника. Суперлунием же называют полнолуние, во время которого Луна сближается с Землёй и выглядит крупнее обычного.

TASS /AP Photo/Michael Probst Суперлуние в Германии

TASS /AP Photo/Pavel Bednyakov Суперлуние в России

TASS /Chinatopix Via AP

TASS / Jim Wood/SOPA Images via ZUMA Суперлуние в Великобритании

TASS /EPA/ATEF SAFADI Суперлуние в Израиле

Суперлуние бывает три-четыре раза в год.

Лучше всего это явление было заметно в Европе, Северной и Южной Америке, а в России его могли наблюдать в основном в западных частях страны.