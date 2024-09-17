На страны Центральной и Восточной Европы обрушился шторм «Борис». Проливные дожди, наводнения и сильные ветры наблюдаются в Румынии, Австрии, Чехии, Венгрии и Словакии с 12 сентября.

dpa/picture-alliance/ТАСС Наводнение в Саксонии

dpa/picture-alliance/ТАСС Наводнение в Саксонии

dpa/picture-alliance/ТАСС Наводнение в Баварии

Известно минимум о восьми погибших. Все они утонули: шестеро — в Румынии и по одному человеку в Австрии и Польше. Ещё четверо числятся пропавшими без вести в Чехии. Трое из них находились в машине, которую унесло в реку в городе Липова-Лазне. Одного мужчину смыло потоком воды на юго-востоке страны.

EPA/ТАСС Наводнение на юго-западе Польши

EPA/ТАСС Наводнение на юго-западе Польши

EPA/ТАСС Наводнение в Польше

Польша на границе с Чехией закрыла переход Голковице после того, как река вышла из берегов. Движение поездов приостановили на линии, соединяющей города Прудник и Ныса. В польском городе Клодзко уровень воды в местной реке поднялся до 6,7 м, побив рекорд наводнения в 1997 году, которое частично повредило город и унесло 56 жизней.

EPA/ТАСС Наводнение в Чехии

EPA/ТАСС Наводнение в Чехии

AP/TASS Наводнение в Чехии

В наиболее пострадавшем регионе Румынии, Галаце, повреждения получили около 5 тысяч домов.