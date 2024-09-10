В ночь на 10 сентября дежурные средства противовоздушной обороны уничтожили и перехватили 144 беспилотника ВСУ над девятью областями России, сообщили в Минобороны России.

Илья Питалев/РИА Новости

Илья Питалев/РИА Новости

72 БПЛА уничтожили над территорией Брянской области, 20 — в Московской области, 14 — в Курской области, 13 — в Тульской области, восемь — над Белгородской областью.

Илья Питалев/РИА Новости

Илья Питалев/РИА Новости

Илья Питалев/РИА Новости

Ещё семь БПЛА было уничтожено над территорией Калужской области, пять — в Воронежской области, четыре — над территорией Липецкой области и один над территорией Орловской области.

Илья Питалев/РИА Новости

Илья Питалев/РИА Новости

В подмосковном Раменском при атаке дронов ВСУ пострадали два жилых дома: по адресу Спортивный проезд, 6 и на улице Высоковольтной, 22. Восемь человек получили травмы, погибла одна женщина.

Илья Питалев/РИА Новости

Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что летевшие к столице беспилотники сбили над Люберцами, Раменским, Подольском и Домодедово. В московских аэропортах Внуково, Домодедово и Жуковский, а также в аэропорту Казани вводили ограничения на полёты.