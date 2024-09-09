Стоп, машины! В Брюсселе работники Audi вышли на забастовку
В понедельник, 9 сентября, в Брюсселе сотни сотрудников автоконцерна Audi вышли на забастовку. Работники выступают против закрытия завода компании в городе.
При этом многие сотрудники Audi в знак протеста не пошли на рабочие места, а организовали акцию протеста.
Причиной стало то, что накануне представители автоконцерна заявили, что после 2025 года в Брюсселе больше не будут собирать автомобили Audi. Из-за этого могут сократить больше трёх тысяч человек. Аналогичная участь ждёт и субподрядчиков.
Впрочем, это только начало: на понедельник, 16 сентября, в том же Брюсселе работники Audi планирует собрать гораздо более масштабную акцию протеста. К ним также намерены присоединиться делегаты немецких профсоюзов компании Volkswagen, которые столкнулись с похожей ситуацией в Германии.