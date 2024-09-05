В Белгороде восстанавливают дом, пострадавший после обстрела ВСУ
5 сентября 2024
В Белгороде строители приступили к восстановлению дома по улице Щорса, который был частично разрушен после обстрела ВСУ 12 мая.
Евгений Мартынов/ТАСС
Евгений Силантьев/ТАСС
Министр строительства Белгородской области Оксана Козлитина во время работ по восстановлению десятиэтажного дома на улице Щорса в Белгороде
Сейчас практически завершены демонтажные работы, подготовлена площадка для строительства, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своём Telegram-канале. Также он добавил, что после заключения экспертов решено разобрать эркеры, примыкающие к четвёртому подъезду.
Евгений Силантьев/ТАСС
Евгений Мартынов/ТАСС
Раньше мэр Белгорода Валентин Демидов отмечал, что дом планируют полностью восстановить к концу 2025 года. При этом жильцы многоэтажки смогут сами определить дизайн обновлённого фасада.
Евгений Силантьев/ТАСС
Евгений Мартынов/ТАСС
12 мая ВСУ обстреляли Белгород, в доме по улице Щорса, 55А обрушился третий подъезд. Погибли 19 человек.