В Белгороде строители приступили к восстановлению дома по улице Щорса, который был частично разрушен после обстрела ВСУ 12 мая.

Евгений Мартынов/ТАСС

Евгений Силантьев/ТАСС Министр строительства Белгородской области Оксана Козлитина во время работ по восстановлению десятиэтажного дома на улице Щорса в Белгороде

Сейчас практически завершены демонтажные работы, подготовлена площадка для строительства, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своём Telegram-канале. Также он добавил, что после заключения экспертов решено разобрать эркеры, примыкающие к четвёртому подъезду.

Евгений Силантьев/ТАСС

Евгений Мартынов/ТАСС

Раньше мэр Белгорода Валентин Демидов отмечал, что дом планируют полностью восстановить к концу 2025 года. При этом жильцы многоэтажки смогут сами определить дизайн обновлённого фасада.

Евгений Силантьев/ТАСС

Евгений Мартынов/ТАСС

12 мая ВСУ обстреляли Белгород, в доме по улице Щорса, 55А обрушился третий подъезд. Погибли 19 человек.