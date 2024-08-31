В административном здании на Бережковской набережной в Москве локализовали пожар на площади 1 тыс. квадратных метров.

РИА Новости/ Кирилл Каллиников

В тушении задействовали пожарный корабль «Полковник Чернышёв», а также беспилотники и четыре вертолёта Московского авиационного центра. На площади 500 квадратных метров произошло обрушение. Возгоранию был присвоен второй ранг сложности.

РИА Новости/ Кирилл Каллиников

РИА Новости/ Кирилл Каллиников

РИА Новости/ Кирилл Каллиников

31 августа в трёхэтажном здании на Бережковской набережной, дом 20, строение 9, произошёл пожар, загорелся второй этаж. Сообщение о произошедшем поступило дежурным оперативных служб в 06:49 мск. Информации о пострадавших пока не поступало. В МЧС рассказали, что авиацией на очаги пожара уже было сброшено более 350 тонн воды. По предварительным данным, причиной инцидента стала неисправность электросети. Как рассказали очевидцы, утром в офисах, расположенных в здании, наблюдались перебои в работе электричества.

Код для вставки (для копирования кликните по коду) <iframe src="https://regnum.ru/video/embed/3912648" width="640" height="350" data-type="regnum-embed" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> Пожар в Москве тушат четыре вертолёта

Представители пресс-службы МЧС России рассказали, что к тушению привлекли более 130 специалистов и 45 единиц техники.

РИА Новости/ Кирилл Каллиников

РИА Новости/ Кирилл Каллиников

РИА Новости/ Кирилл Каллиников

Пресс-служба департамента транспорта Москвы написала в Telegram-канале, что движение по Бережковской набережной от дома 16 до улицы Потылиха перекрыли.

Кроме того, «Российская газета» сообщила, что на Москве-реке в районе Лужнецкой, Воробьёвской, Бережковской и Саввинской набережных ограничили движение судов из-за работы пожарной авиации.