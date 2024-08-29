На юго-запад Японии обрушился тайфун «Шань-шань», пострадали более 70 человек. Без электричества на острове Кюсю остались около 250 тысяч домов. Сообщается, что в городе Кагосима мужчина упал в море с причала и пропал без вести.

Кадр из видео

Кадр из видео

Скорость ветра при порывах достигала 55 метров в секунду. Кроме того, тайфун принёс ливни: в некоторых префектурах Кюсю за двое суток выпало около 80 сантиметров осадков.

Кадр из видео

Кадр из видео

Компания Toyota и другие автопроизводители приостановили работу заводов, авиакомпании отменили сотни рейсов.

Кадр из видео

Кадр из видео

Власти Японии распорядились эвакуировать более 5,2 миллиона человек по всей стране.