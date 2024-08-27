Наука будущего. В Новосибирске открылся форум «Технопром-2024»
27 августа 2024
Во вторник, 27 июля, в Новосибирске открылся одиннадцатый Международный форум технологического развития «Технопром-2024».
Кирилл Кухмарь/ТАСС
На одной площадке объединены более 12 тысяч представителей научных организаций, университетов, инженерных школ и ведущих технологических компаний со всей России.
РИА Новости/Александр Кряжев
РИА Новости/Александр Кряжев
Кирилл Кухмарь/ТАСС
РИА Новости/Александр Кряжев
Кирилл Кухмарь/ТАСС
Кирилл Кухмарь/ТАСС
Кирилл Кухмарь/ТАСС
Главная тема форума в этом году — «Наука и технологии — основа социально-экономического и пространственного развития России». Ожидается, что в работе форума примет участие вице-премьер Дмитрий Чернышенко.
Во время мероприятия участники представят уникальные научные разработки, в том числе в сфере медицины.
«Технопром-2024» продлится четыре дня — до 30 августа.