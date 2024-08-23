В центре Москвы, на парящем мосту в парке «Зарядье», 22 и 23 августа прошли модные показы российских дизайнеров.

Кристина Кормилицына/РИА Новости

22 августа состоялся показ коллекций выпускников онлайн-академии Metrics — экосистемы обучения дизайнеров, запускающих собственные бренды в более чем 80 странах мира.

Собственные коллекции показали бренды SO love («Цветное дыхание»), Victory_fashion_house, Olga Semenyuk, Malinskaya, Omira, Bardina, Svetlana Shpadyreva и многие другие.

Кристина Кормилицына/РИА Новости

Кристина Кормилицына/РИА Новости

Кристина Кормилицына/РИА Новости

А 23 августа свои работы презентовали молодые дизайнеры, выпускники Российского государственного университета им А. Н. Косыгина 2024 года.

Дни моды в «Зарядье» проходят в рамках форума-фестиваля «Территория будущего. Москва 2030». Более чем на 30 площадках города проходят различные культурные, спортивные, образовательные и другие мероприятия, посвященные развитию одного из самых современных мегаполисов мира.

Кристина Кормилицына/РИА Новости

Кристина Кормилицына/РИА Новости

Кристина Кормилицына/РИА Новости