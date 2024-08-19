В Армении на горе Атис устанавливают 33-метровую статую Иисуса Христа. С постамента её высота достигнет 77 метров, что сделает монумент самой высокой статуей Христа в мире. Высота соответствует числу прожитых Иисусом лет.

Александр Патрин/ТАСС

Инициатором установки был лидер партии «Процветающая Армения» Гарик Царукян, скульптором выступил Армен Самвелян.

Александр Патрин/ТАСС

Александр Патрин/ТАСС

Александр Патрин/ТАСС

Александр Патрин/ТАСС

Александр Патрин/ТАСС

Ранее Царукян заявлял, что Армения первой в мире приняла христианство в качестве государственной религии, статуя должна это символизировать.

Планируется, что к монументу подведут асфальтированную дорогу, а также построят пятикилометровую канатную дорогу. У подножия намерены построить отели, кафе и рестораны.