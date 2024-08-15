РИА Новости/Галина Кмит

В четверг, 15 августа, исполнилось 34 года со дня гибели рок-музыканта, лидера группы «Кино» Виктора Цоя.

РИА Новости/Александр Костин Лидер и вокалист рок-группы «Кино» Виктор Цой (в центре на первом плане) со своими музыкантами на премьере фильма режиссера Сергея Соловьева «Асса» («Мосфильм», 1987 г.), состоявшейся в Доме культуры Московского электролампового завода (МЭЛЗ) 1 апреля 1988 г.

РИА Новости/Галина Кмит Лидер популярной рок-группы «Кино» Виктор Цой (справа) отвечает на вопросы на пресс-конференции, посвященной кинофестивалю популярных жанров «Золотой Дюк»

РИА Новости/Галина Кмит

РИА Новости/Алексей Даничев Портреты солиста группы «Кино» Виктора Цоя, выполненные фотографом Сергеем Берменьевым, представлены на выставке «Звезда по имени Цой», которая открылась на Малой Садовой улице в Санкт-Петербурге. Выставка приурочена к 50-летию со дня рождения В. Цоя

Цой разбился в автокатастрофе в Юрмале (Латвия) 15 августа 1990 года. В 12:28 на 35-м километре шоссе Слока — Талси «Москвич-2141», которым управлял музыкант, вылетел на встречную полосу и лоб в лоб столкнулся с рейсовым автобусом «Икарус-250».

По версии следствия, машина в тот момент двигалась со скоростью 130 км/ч, смерть наступила мгновенно. Считается, что Цой уснул за рулём.

ТАСС/Руслан Шамуков Граффити с портретом Виктора Цоя на здании трансформаторной подстанции в центре города

Руслан Шамуков/ТАСС Поклонники во время марша памяти Виктора Цоя на Богословском кладбище у могилы музыканта

Петр Ковалев/ТАСС Во время памятных мероприятий, посвященных 55-летию со дня рождения музыканта Виктора Цоя, у его могилы на Богословском кладбище

Петр Ковалев/ТАСС Санкт-Петербург. Памятник рок-музыканту Виктору Цою, установленный к 30-летней годовщине со дня его смерти

Михаил Метцель/ТАСС Выставка-байопик «Виктор Цой. Путь героя» в Центральном выставочном зале «Манеж». Проект приурочен к 60-летию со дня рождения Виктора Цоя

Ему было 28 лет.

В те дни Цой работал над новым альбомом, который вышел уже после его смерти.