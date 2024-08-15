«Он жив!» 34 года назад погиб Виктор Цой
15 августа 2024
РИА Новости/Галина Кмит
В четверг, 15 августа, исполнилось 34 года со дня гибели рок-музыканта, лидера группы «Кино» Виктора Цоя.
РИА Новости/Александр Костин
Лидер и вокалист рок-группы «Кино» Виктор Цой (в центре на первом плане) со своими музыкантами на премьере фильма режиссера Сергея Соловьева «Асса» («Мосфильм», 1987 г.), состоявшейся в Доме культуры Московского электролампового завода (МЭЛЗ) 1 апреля 1988 г.
РИА Новости/Галина Кмит
Лидер популярной рок-группы «Кино» Виктор Цой (справа) отвечает на вопросы на пресс-конференции, посвященной кинофестивалю популярных жанров «Золотой Дюк»
РИА Новости/Галина Кмит
РИА Новости/Алексей Даничев
Портреты солиста группы «Кино» Виктора Цоя, выполненные фотографом Сергеем Берменьевым, представлены на выставке «Звезда по имени Цой», которая открылась на Малой Садовой улице в Санкт-Петербурге. Выставка приурочена к 50-летию со дня рождения В. Цоя
Цой разбился в автокатастрофе в Юрмале (Латвия) 15 августа 1990 года. В 12:28 на 35-м километре шоссе Слока — Талси «Москвич-2141», которым управлял музыкант, вылетел на встречную полосу и лоб в лоб столкнулся с рейсовым автобусом «Икарус-250».
По версии следствия, машина в тот момент двигалась со скоростью 130 км/ч, смерть наступила мгновенно. Считается, что Цой уснул за рулём.
ТАСС/Руслан Шамуков
Граффити с портретом Виктора Цоя на здании трансформаторной подстанции в центре города
Руслан Шамуков/ТАСС
Поклонники во время марша памяти Виктора Цоя на Богословском кладбище у могилы музыканта
Петр Ковалев/ТАСС
Во время памятных мероприятий, посвященных 55-летию со дня рождения музыканта Виктора Цоя, у его могилы на Богословском кладбище
Петр Ковалев/ТАСС
Санкт-Петербург. Памятник рок-музыканту Виктору Цою, установленный к 30-летней годовщине со дня его смерти
Михаил Метцель/ТАСС
Выставка-байопик «Виктор Цой. Путь героя» в Центральном выставочном зале «Манеж». Проект приурочен к 60-летию со дня рождения Виктора Цоя
Ему было 28 лет.
В те дни Цой работал над новым альбомом, который вышел уже после его смерти.