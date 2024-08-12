В понедельник, 12 августа, в конгрессно-выставочном центре «Патриот» открылся международный военно-технический форум «Армия-2024». В ходе него участникам мероприятия продемонстрируют образцы вооружения, военной и специальной техники.

Belkin Alexey/Global Look Press

В этом году форум сменил формат и впервые пройдёт без свободного посещения и развлекательных мероприятий. Кроме того, он будет сосредоточен на деловой программе.

В этом году в рамках экспозиции сформировали выставку образцов вооружений, которые эффективно зарекомендовали себя в ходе СВО. Так, на уличной экспозиции разместили 15 единиц вооружений, в том числе ракетный комплекс «Искандер», систему залпового огня «Торнадо-С», ЗРПК «Панцирь-С1М», танк Т-90М, а также 120-миллиметровое САО «Флокс».

Михаил Климентьев/ТАСС Система противовоздушной обороны «Панцирь-СМД-Е»

Belkin Alexey/Global Look Press Бронеавтомобиль с многоцелевым ракетным комплексом «Корнет ЭМ»

Кроме того, впервые на международном военно-техническом форуме «Армия-2024» представили разработки «народного ОПК», сообщил министр обороны России Андрей Белоусов.

«Это продукция, изготовленная гражданами, трудовыми коллективами, малым и средним бизнесом для нужд наших бойцов в зоне СВО», — заявил он на форуме.

Belkin Alexey/Global Look Press Интеллектуальный барражирующий комплекс «Ланцет»

Belkin Alexey/Global Look Press ПЗРК «Игла»

Максим Блинов/РИА Новости

По его словам, иностранные гости смогут ознакомиться с новейшим и перспективным вооружением, а также заключить взаимовыгодные контракты в целях укрепления национальных вооруженных сил.

Belkin Alexey/Global Look Press

Belkin Alexey/Global Look Press

Министр обороны выразил уверенность, что форум «Армия-2024» будет способствовать реализации прорывных идей в области обороны, развитию российского обороно-промышленного комплекса и расширению военно-технического сотрудничества.

Форум продлится до 14 августа.

Belkin Alexey/Global Look Press Автономная пусковая установка ПГРК «Ярс»

Belkin Alexey/Global Look Press