В Москве проходит масштабный форум-фестиваль «Территория будущего. Москва 2030». Продлится он до 8 сентября. В рамках фестиваля планируется провести свыше 35 тысяч мероприятий на более чем 30 площадках — экскурсий, лекций, практикумов, дискуссий и презентаций различных городских проектов и многое другое.

TASS/ EPA/YURI KOCHETKOV

Гости мероприятия могут узнать о достижениях столицы в отрасли градостроительства и городского хозяйства, планах по развитию транспорта, передовых технологиях в сфере здравоохранения и образования, креативных индустрий и спорта.

РИА Новости/Пелагия Тихонова

moscow2030. mos.ru

В Гостином дворе гостей ждёт интерактивное мультимедийное пространство, в котором представлены новые технологии и инновации в социальной сфере, в том числе образовании.

TASS/ EPA/YURI KOCHETKOV

TASS/ EPA/YURI KOCHETKOV

Михаил Климентьев/ТАСС

В парке «Зарядье» Комплекс градостроительной политики и строительства столицы представляет выставку, гости которой смогут увидеть уже построенные объекты спортивных, образовательных, медицинских кластеров, современное жилье, дороги, благоустроенные парки и набережные.

TASS/ EPA/YURI KOCHETKOV

TASS/ EPA/YURI KOCHETKOV

moscow2030. mos.ru

В свою очередь в центральном выставочном зале «Манеж» открыта большая интерактивная экспозиция «Станция Манеж. Московский транспорт — 2030». Гости смогут увидеть новейшие образцы подвижного состава железнодорожного и наземного транспорта, а также метровагон «Москва-2024».

РИА Новости/Кирилл Зыков

TASS/ EPA/YURI KOCHETKOV

Кроме того, в «Лужниках» создали большую площадку, которая передает атмосферу настоящего строительного объекта.

Юные гости смогут принять участие в мастер-классах по архитектуре, инженерному делу и урбанистике, а 11 августа и 1 сентября — посетить концерт детей-блогеров и побывать на автограф-сессии.

Для молодёжи в точке «Телепорт» в течение фестиваля пройдут мероприятия, связанные с выбором профессии, в том числе карьерные консультации, интерактивное тестирование на эмоциональный интеллект. Кроме того, там же в течение 11 дней организованы велозаезды с искусственным интеллектом.

Важнейшая тема форума — поддержка участников СВО и жителей новых регионов. На площадках форума развернуты пункты самой крупной городской благотворительной акции «Москва помогает».