Место хаоса. Что творится на акциях протеста в Бангладеш
В Бангладеш продолжаются масштабные акции протеста. Они вспыхнули в стране в конце июля.
Причиной послужило решение правительства об изменении принципов квотирования вакансий на посты государственных служащих — весьма престижных в этой бедной стране. Была возвращена давняя норма, согласно которой 30% вакансий закрепляются за детьми и внуками участников войны за освобождение от Пакистана в 1971 г. в дополнение к квоте в 55% для самих ветеранов. Это резко сокращает число вакансий, доступных обычным гражданам, и снижает их шансы получить желанные места в госаппарате.
Первые акции были мирными, и, по данным местных СМИ, именно жесткий разгон полицией стал своего рода катализатором дальнейших протестов. Хотя Верховный суд 11 июля приостановил действие этих квот на месяц, а позже передал их часть другим категориям граждан, это не остановило протестующих.
5 августа обстановка обострилась: демонстранты разгромили дом министра внутренних дел республики. Глава правительства Бангладеш Шейх Хасина в этот же день ушла в отставку и уехала за границу.
После этого главнокомандующий армии страны Вакер-Уз-Заман призвал создать временный кабинет министров. Для его формирования президент Бангладеш Мохаммад Шахабуддин распустил парламент.
Посольство России в Дакке посоветовало гражданам РФ, находящимся на бангладешской территории, покинуть страну и вернуться в Россию при наличии такой возможности. Российские дипломаты также попросили сограждан избегать протестных акций и любых массовых скоплений людей в Бангладеш.