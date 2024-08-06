В Бангладеш продолжаются масштабные акции протеста. Они вспыхнули в стране в конце июля.

Причиной послужило решение правительства об изменении принципов квотирования вакансий на посты государственных служащих — весьма престижных в этой бедной стране. Была возвращена давняя норма, согласно которой 30% вакансий закрепляются за детьми и внуками участников войны за освобождение от Пакистана в 1971 г. в дополнение к квоте в 55% для самих ветеранов. Это резко сокращает число вакансий, доступных обычным гражданам, и снижает их шансы получить желанные места в госаппарате.

Piyas Biswas/Global Look Press

Первые акции были мирными, и, по данным местных СМИ, именно жесткий разгон полицией стал своего рода катализатором дальнейших протестов. Хотя Верховный суд 11 июля приостановил действие этих квот на месяц, а позже передал их часть другим категориям граждан, это не остановило протестующих.

Sazzad Hossain/Global Look Press

Sazzad Hossain/Global Look Press

5 августа обстановка обострилась: демонстранты разгромили дом министра внутренних дел республики. Глава правительства Бангладеш Шейх Хасина в этот же день ушла в отставку и уехала за границу.

Piyas Biswas/Global Look Press

Sazzad Hossain/Global Look Press

Piyas Biswas/Global Look Press

Sazzad Hossain/Global Look Press

После этого главнокомандующий армии страны Вакер-Уз-Заман призвал создать временный кабинет министров. Для его формирования президент Бангладеш Мохаммад Шахабуддин распустил парламент.

Piyas Biswas/Global Look Press

Zabed Hasnain Chowdhury/Global Look Press

Посольство России в Дакке посоветовало гражданам РФ, находящимся на бангладешской территории, покинуть страну и вернуться в Россию при наличии такой возможности. Российские дипломаты также попросили сограждан избегать протестных акций и любых массовых скоплений людей в Бангладеш.

Piyas Biswas/Global Look Press