Наши трофеи. В Тюмени открылась выставка подбитой техники НАТО
5 августа 2024
В центре Тюмени открылась выставка трофейной военной техники, привезённой из зоны проведения СВО. Горожане и гости города могут увидеть западные танки, легковые и бронированные машины, подбитые или уничтоженные в ходе боевых действий.
Наталья Горшкова/РИА Новости
Американский БМП М2А2 Bradley
Наталья Горшкова/РИА Новости
Британский бронеавтомобиль Mastiff
Всего на выставке — 14 единиц трофейной техники стран НАТО. У каждой машины расположены информационные таблички с рассказом, кто и как её подбил.
Наталья Горшкова/РИА Новости
Наталья Горшкова/РИА Новости
Кроме американских танков и военной версии автомобиля Hummer, есть британский бронеавтомобиль и немецкая БМП.
Наталья Горшкова/РИА Новости
Американский бронетранспортер М113 А2
Наталья Горшкова/РИА Новости
Американский танк M1A1SA Abrams
Также в одной из палаток на выставке представлены дроны — дети могут сами попробовать управлять беспилотниками с помощью компьютерного симулятора.
Наталья Горшкова/РИА Новости
Выставка продлится до 17 августа, вход — бесплатный.