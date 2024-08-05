В центре Тюмени открылась выставка трофейной военной техники, привезённой из зоны проведения СВО. Горожане и гости города могут увидеть западные танки, легковые и бронированные машины, подбитые или уничтоженные в ходе боевых действий.

Наталья Горшкова/РИА Новости Американский БМП М2А2 Bradley

Наталья Горшкова/РИА Новости Британский бронеавтомобиль Mastiff

Всего на выставке — 14 единиц трофейной техники стран НАТО. У каждой машины расположены информационные таблички с рассказом, кто и как её подбил.

Наталья Горшкова/РИА Новости

Наталья Горшкова/РИА Новости

Кроме американских танков и военной версии автомобиля Hummer, есть британский бронеавтомобиль и немецкая БМП.

Наталья Горшкова/РИА Новости Американский бронетранспортер М113 А2

Наталья Горшкова/РИА Новости Американский танк M1A1SA Abrams

Также в одной из палаток на выставке представлены дроны — дети могут сами попробовать управлять беспилотниками с помощью компьютерного симулятора.

Наталья Горшкова/РИА Новости

Выставка продлится до 17 августа, вход — бесплатный.