Уличные протесты против итогов выборов в Венесуэле проявились в том числе в сносе памятников Уго Чавесу, преемником которого считается действующий президент Николас Мадуро. Объявление властей о его победе на выборах в третий раз привело к многотысячным демонстрациям, в ходе которых произошли столкновения с полицией и военными.

AP/TASS

AP/TASS

Главный оппонент президента, Эдмундо Гонсалес Уррутиа, набрал, по официальным данным, 44% голосов. Но эти результаты до сих пор не опубликованы, потому что сайт Национального избирательного совета недоступен. Оппозиция оспаривает эти результаты: ее лидер Мария Корина Мачадо заявила, что Гонсалес на самом деле набрал 70% голосов. На победу кандидата от оппозиции указывают и данные экзитполов, которые приводят западные издания.

AP/TASS

Поэтому сторонники оппозиции перекрыли дороги и сожгли несколько машин, а когда полиция для разгона протестующих применила слезоточивый газ, это стало поводом для резкого обострения. Тысячи протестующих пошли пешком в центр столицы и к президентскому дворцу. Полицейские и военные перекрыли улицы на центральном проспекте Каракаса, где расположен президентский дворец Мирафлорес.

AP/TASS

В определенный момент на улицах Каракаса прозвучали выстрелы. Затем силовики начали стрелять в протестующих пластиковыми пулями, а также применять против них слезоточивый газ. Демонстранты в ответ бросали в сотрудников правоохранительных органов камни и бутылки с горючей смесью.

Сам Мадуро назвал происходящее «попыткой организовать фашистский и контрреволюционный государственный переворот».

AP/TASS

AP/TASS

По состоянию на вечер 29 июля зафиксировано 187 протестных акций в 20 из 23 штатов. Протесты продолжались вечером и ночью. Как считают эксперты, наряду с внешним давлением (со стороны США, ЕС и ряда стран Южной Америки) все это может заставить правительство Мадуро начать закулисные переговоры с оппозицией. Даже ключевые союзники страны поставили под сомнение итоги выборов, пишет The New York Times. Ближайшие соседи Венесуэлы, Бразилия и Колумбия, призвали опубликовать результаты подсчета голосов.

AP/TASS

AP/TASS

Госсекретарь США Энтони Блинкен, чья сторона прямо заинтересована в том, чтобы выбить Венесуэлу из союзнических отношений с Россией, заявил, что результаты выборов не отражают мнение венесуэльцев. Глава внешней политики Евросоюза Жозеп Боррель тоже сказал, что ЕС не может признать результаты, пока не будут опубликованы протоколы со всех избирательных участков.

AP/TASS

Венесуэла — ключевой союзник России в регионе и одна из 10 стран мира, которые поддержали в ООН позицию России по присоединению Крыма в 2014 году. В начале июля в страну заходили корабли российского Северного флота, которые приняли участие в военном параде. А на нынешних выборах присутствовали наблюдатели из России, которые положительно оценили итоги голосования.

AP/TASS

Президент РФ Владимир Путин утром в понедельник, 29 июля, поздравил Мадуро с победой на выборах. Однако ему теперь предстоит отстоять свою победу.