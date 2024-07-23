Утром во вторник, 23 июля, в акватории Чёрного моря недалеко от Сочи наблюдался смерч. При этом угрозы выхода на сушу не было, сообщили в МЧС

Кадр из видео

Кадр из видео

Кадр из видео

Местные власти накануне заявили, что в Сочи 23–24 июля будет действовать штормовое предупреждение. Синоптики предупредили о возможных ливнях, грозах, оползнях и шквальном ветре.

Дмитрий Феоктистов/ТАСС

Дмитрий Феоктистов/ТАСС

Дмитрий Феоктистов/ТАСС

Дмитрий Феоктистов/ТАСС

Очевидцы же публиковали ролики, на которых видно: огромный вихрь, выглядящий как широкий столб, поднимается в небо. Видео снято в микрорайоне Мамайка, где накануне резко поднялся уровень реки.

В разных районах Сочи затопило улицы, падали уличные деревья