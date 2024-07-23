Смерч на море, ливень в городе. Сочи страдает от удара стихии
23 июля 2024
Утром во вторник, 23 июля, в акватории Чёрного моря недалеко от Сочи наблюдался смерч. При этом угрозы выхода на сушу не было, сообщили в МЧС
Кадр из видео
Кадр из видео
Кадр из видео
Местные власти накануне заявили, что в Сочи 23–24 июля будет действовать штормовое предупреждение. Синоптики предупредили о возможных ливнях, грозах, оползнях и шквальном ветре.
Дмитрий Феоктистов/ТАСС
Дмитрий Феоктистов/ТАСС
Дмитрий Феоктистов/ТАСС
Дмитрий Феоктистов/ТАСС
Очевидцы же публиковали ролики, на которых видно: огромный вихрь, выглядящий как широкий столб, поднимается в небо. Видео снято в микрорайоне Мамайка, где накануне резко поднялся уровень реки.
В разных районах Сочи затопило улицы, падали уличные деревья
Кадр из Телеграм — канала Администрации г. Сочи
Последствия смерча