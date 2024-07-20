У посольства США в центре Москвы 19 июля состоялся сольный концерт-митинг певца Ярослава Дронова (Shaman).

Валерий Шарифулин/ТАСС

Перед этим 32-летний артист опубликовал в своём Telegram-канале обращение к поклонникам, заявив, что вечером хочет провести концерт рядом с американским посольством. Певец отметил, что такое мероприятие станет ответом на незаконную блокировку каналов российских пользователей на платформе YouTube, в том числе на удаление и его канала. Ярослав призвал своих фанатов поддержать предстоящее мероприятие.

Валерий Шарифулин/ТАСС

Валерий Шарифулин/ТАСС

РИА Новости/Михаил Воскресенский

РИА Новости/Михаил Воскресенский

Валерий Шарифулин/ТАСС

РИА Новости/Михаил Воскресенский

РИА Новости/Михаил Воскресенский

В ходе подготовки к концерту рядом со зданием посольства были установлены сцена и баннер с изменённой карикатурой китайской общественно-политической газеты China Daily «Неизлечимое заболевание НАТО».

Валерий Шарифулин/ТАСС

Валерий Шарифулин/ТАСС

РИА Новости/Михаил Воскресенский

РИА Новости/Михаил Воскресенский Политический плакат у посольства США в Москве

Валерий Шарифулин/ТАСС

Выступление началось в 21:00 по московскому времени с премьеры новой музыкальной композиции «Душа нараспашку». Сначала на медиаэкране прошла трансляция отснятого к песне клипа. Затем артист сам исполнил новый трек и далее перешёл к другим произведениям. Композицию «Я русский» Ярослав решил спеть дважды, открыв перед этим бутылку шампанского и подняв тост «За нашу победу!».

«Победа приближается. Победа скоро, очень скоро ждёт всех нас», — сказал Shaman.

В конце выступления артист анонсировал новый концерт «Победа», который пройдёт 22 августа на Красной площади.