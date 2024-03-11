Материалы с тегом «Концерты»
Певец Сергей Арутюнов потерял сознание во время сольного концерта в Кремле
Финалист музыкального шоу-талантов «Голос» Сергей Арутюнов упал в обморок во время сольного концерта в Государственном Кремлёвском дворце. Об этом сообщает издание «Газета.Ru». В публикации отмечается, что Арутюнов проводил два сольных концерта. Так, во время исполнения песни «На Заре 2020» артист...
11 марта 2024
Орбакайте в последний момент исключили из программы концерта в Кремле
Певицу Кристину Орбакайте в последний момент исключили из программы праздничного концерта в Кремлёвском дворце, посвященного Международному женскому дню. В распоряжении «MK.RU» оказались листы с порядком выступления артистов. «Имя Кристины значилось в программе до последнего», — говорится в...
9 марта 2024
SHAMAN выступил с новой песней в женской колонии в Подмосковье
Певец SHAMAN ( Ярослав Дронов ) провёл благотворительный концерт в Можайской женской исправительно-трудовой колонии №5 в Московской области по случаю Международного женского дня. Об этом артист сообщил в своём Telegram-канале. «Родные, сегодня я решил сделать сюрприз женщинам, волею судьбы не...
8 марта 2024
Певица Полина Гагарина рассказала о планах по завершению карьеры
Российская певица и доверенное лицо кандидата в президенты России Владимира Путина Полина Гагарина в июне даст концерт в «Лужниках», после чего возьмёт сценическую паузу. Об этом она рассказала в интервью «Комсомольской правде» 8 марта. «(Пора уходить. — Прим. ред.) на пенсию! Если честно, в отпуск...
8 марта 2024
В Нижнем Новгороде силовики прервали концерт панк-группы Distemper
Сотрудники силовых органов прервали концерт ска-панк-группы Distemper в клубе Alcatraz в Нижнем Новгороде, сообщил газете «Известия» директор заведения Артём Прудников. Он уточнил, что выступление уже близилось к завершению, когда силовики вошли в клуб. «В конце концерта пришли силовики по частной...
25 февраля 2024
В Кемере продолжают продавать билеты на отменённый концерт «Би-2»
Администрации пятизвёздочного отеля Marti Myra в турецком Кемере заявила ИА Регнум, что музыкальный рок-фестиваль группы «Би-2» числится запланированным. В настоящее время билеты также остаются в доступе для покупки. При этом цены варьируются от 289 тыс. до 379 тыс. рублей. «Концерт состоится. Всё...
19 февраля 2024
Группа «Сурганова и оркестр» выступила перед жителями Энергодара
Рок-группа «Сурганова и оркестр» провела благотворительный концерт в городе Энергодаре Запорожской области. Об этом депутат городского Совета депутатов Оксана Мартынюк сообщила 14 февраля Запорожскому агентству новостей. «Подобные мероприятия — как глоток свежего воздуха», — сказала депутат...
14 февраля 2024
В Вене отменили концерт дирижёра Курентзиса из-за жалоб украинцев
В Вене отменили концерт греческого и российского дирижёра Теодора Курентзиса из-за того, что он молчит и «продолжает работать в России». Об этом пишет немецкая газета Frankfurter Allgemeine Zeitung. «Греко-российский дирижер Теодор Курентзис финансирует свои ансамбли на российские деньги. Он не...
14 февраля 2024
Собянин: рекордные 7,2 млн человек посетили театры и концертные залы Москвы
В Москве театры и концертные залы в минувшем году посетили свыше 7,2 миллиона человек. Это рекордный за последние четыре года показатель, сообщил мэр российской столицы Сергей Собянин в Telegram-канале. Как рассказал градоначальник, причиной возросшей популярности столичных театров является...
13 февраля 2024
Олег Газманов назвал причины отмены своих концертов в Подмосковье
Автор-исполнитель, народный артист России Олег Газманов объяснил отмену своих концертов в Подмосковье отсутствием заключённого с ним договора. Об этом музыкант написал на странице в соцсети «ВКонтакте». «В связи с отсутствием заключённого со мной договора о проведении моих концертов в городах...
13 февраля 2024
Собянин рассказал о масштабной концертной программе школ искусств Москвы
Столичные школы искусств подготовили более 250 спектаклей и концертов. Все они пройдут в феврале. Многие из них посвятят значимым датам и деятелям культуры. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин. В общей сложности пройдёт более пяти тысяч мероприятий. Большинство из них будут посвящены деятелям...
11 февраля 2024
Во Владивостоке отменили концерт Орбакайте
Выступление певицы Кристины Орбакайте во Владивостоке, который планировали провести 19 марта 2024 года, отменен. Об этом сообщил журналистам представитель концертного зала «Феско Холл», в котором должен был пройти концерт. «Отменили концерт», — сказал он в разговоре с «РИА Новости». Собеседник...
8 февраля 2024
Во Владивостоке отказались отменять концерт Орбакайте
Концерт российской певицы Кристины Орбакайте во Владивостоке, запланированный на 19 марта, состоится. Его местные власти, несмотря на требования в соцсетях, отменять не стали. Об этом сообщили в муниципальном центре управления (МУЦ) города. Ранее в соцсетях некоторые россияне призвали запретить...
5 февраля 2024
Концерты Кристины Орбакайте отменили ещё в двух городах России
Российская певица Кристина Орбакайте не выступит в начале марта в Иркутске и Красноярске. Концерты исполнительницы в этих городах отменили. Об этом рассказал организатор Оганнес Тухманян. Он уточнил, что мероприятие в Красноярске должно было состояться 7 марта. «В Иркутске был запланирован концерт...
5 февраля 2024
Рок-фестиваль «Нашествие» перенесли на 2025 год
Рок-фестиваль «Нашествие», планируемый в Калужской области, перенесли на 2025 год. Об этом сообщили организаторы мероприятия в соцсети «ВКонтакте». «С сожалением объявляем, что мы вынуждены перенести фестиваль «Нашествие» на следующий год. Особенно больно делать это в год 25-летия любимого...
2 февраля 2024
Галкин* рассказал, куда уехал после выдворения с Бали
Беглый комик Максим Галкин (физическое лицо, признанное в РФ иностранным агентом) сообщил в соцсети, что готовит концерт в Австралии. Он опубликовал пост после того, как власти Индонезии не пустили его на территорию страны, где у юмориста были запланированы концерты на острове Бали. «Я уже в...
29 января 2024
Организатор концертов Орбакайте отреагировал на отмену выступлений артистки
Организатор концертов певицы Кристины Орбакайте Сергей Зайцев заявил, что обращение активистов, требующих отмены её шоу в России, нарушает права зрителей и препятствует коммерческой деятельности. «Ну что за волна возмущённых людей? Они занимаются подстрекательством к воспрепятствованию коммерческой...
23 января 2024
В Бурятии отменили концерт Орбакайте после обращения общественников
Концерт певицы Кристины Орбакайте в Улан-Удэ отменили после обращения общественников, сообщила 19 января пресс-служба министерства спорта и молодёжной политики Бурятии в своём Telegram-канале. Там уточнили, что концерт Орбакайте организаторы планировали провести в Улан-Удэ в марте 2024 года...
19 января 2024
SHAMAN подарил подарок мальчику, танцевавшему на его концерте в Иркутске
Певец SHAMAN (Ярослав Дронов) поздравил маленького мальчика, который танцевал на его концерте в Иркутске, с Новым Годом. Об этом сообщил руководитель пресс-службы артиста Антон Коробков-Землянский. В декабре 2023 года в сети было опубликовано видео, на котором маленький мальчик танцует на концерте...
15 января 2024
В Таиланде отменили концерты Максима Галкина*
В Таиланде отменили концерты юмориста Максима Галкина (физическое лицо, признанное в РФ иностранным агентом). Об этом 15 января сообщил ТАСС со ссылкой на источник в местной развлекательной индустрии. Отмечается, что Галкин должен был выступить 24 января в Паттайе в гостинице Royal Cliff и 25...
15 января 2024