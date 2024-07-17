Во вторник, 16 июля, в акватории Невы в Санкт-Петербурге состоялась первая репетиция Главного военно-морского парада

Алексей Даничев/ РИА Новости

Корабли прошли в парадном строю по фарватеру главной морской артерии Петербурга. Среди судов были малый ракетный корабль (МРК) «Град» и базовый тральщик «Александр Обухов».

Участие в репетиции также приняли МРК «Град Свияжск», МРК «Наро-Фоминск», десантный катер «Алексей Баринов», на борту которого традиционно закреплена реплика знаменитого ботика Петра I.

Алексей Даничев/ РИА Новости

Алексей Даничев/ РИА Новости

Алексей Даничев/ РИА Новости

Алексей Даничев/ РИА Новости

Алексей Даничев/ РИА Новости

Алексей Даничев/ РИА Новости

Алексей Даничев/ РИА Новости

В ходе первой тренировки экипажи отработали соблюдение условленной дистанции между кораблями. Помимо этого, прошли репетиции поддержания определённой скорости для удержания на заданном курсе при следовании по фарватеру Невы по пути от Благовещенского до Троицкого мостов.

Главный военно-морской парад состоится 28 июля на фарватерах в акватории Невы между Благовещенским и Троицким мостами и на фарватерах в акватории Большого Кронштадтского рейда вдоль южной оградительной стенки порта.

В прошлом году в Главном военно-морском параде в Санкт-Петербурге приняли участие 45 судов ― 33 корабля и катера, четыре подводные лодки и восемь парусных судов, а также около 3 тысяч военнослужащих.