С 12 по 14 июля в Москве на ВДНХ прошёл международный турнир по тентпеггингу — одному из видов конного спорта.

Артем Геодакян/ТАСС Абдулла Альшанси (ОАЭ)

Соревнования проходили на историческом Выводном кругу Центра национальных конных традиций, участие приняли спортсмены из 8 государств: России, Египта, ЮАР, Казахстана, Белоруссии, Катара, ОАЭ и Сирии. Они представляли свои страны в национальных костюмах.

Артем Геодакян/ТАСС Игорь Песецкий (Белоруссия)

РИА Новости/ Владимир Вяткин Кремлевская школы верховой езды

РИА Новости/ Владимир Вяткин Кремлевская школы верховой езды

Артем Геодакян/ТАСС Фаисал Аль Хажри (Катар)

Артем Геодакян/ТАСС Игорь Песецкий (Белоруссия)

Артем Геодакян/ТАСС Спортсмены из ЮАР

РИА Новости/ Владимир Вяткин Спортсмены из Белоруссии

Артем Геодакян/ТАСС Мохамед Эльмагхаври (Египет)

РИА Новости/ Владимир Вяткин Победители соревнований — спортсмены из ЮАР и Египта

Тентпеггинг — одна из десяти дисциплин, признаваемых Международной федерацией конного спорта. Смысл заключается в том, что всадник, вооружённый копьём или мечом, должен проколоть находящийся на земле маленький предмет («колышек палатки» — tent peg), затем поддев на остриё оружия.

Помимо заданий с пегом, спортсмены демонстрировали умения снимать кольца копьём и разрубать мечом подвешенные на стойке цитрусы.12 июля состоялись состязания по проездкам с пикой, 13 июля — упражнения с саблями, 14 июля — эстафеты с саблей и пикой.