С пикой и в национальном костюме. Международный «конный» турнир на ВДНХ
С 12 по 14 июля в Москве на ВДНХ прошёл международный турнир по тентпеггингу — одному из видов конного спорта.
Соревнования проходили на историческом Выводном кругу Центра национальных конных традиций, участие приняли спортсмены из 8 государств: России, Египта, ЮАР, Казахстана, Белоруссии, Катара, ОАЭ и Сирии. Они представляли свои страны в национальных костюмах.
Тентпеггинг — одна из десяти дисциплин, признаваемых Международной федерацией конного спорта. Смысл заключается в том, что всадник, вооружённый копьём или мечом, должен проколоть находящийся на земле маленький предмет («колышек палатки» — tent peg), затем поддев на остриё оружия.
Помимо заданий с пегом, спортсмены демонстрировали умения снимать кольца копьём и разрубать мечом подвешенные на стойке цитрусы.12 июля состоялись состязания по проездкам с пикой, 13 июля — упражнения с саблями, 14 июля — эстафеты с саблей и пикой.