Викинг обогнал русалку. В Москве прошёл костюмированный заплыв на сапбордах
15 июля 2024
Утром в воскресенье, 14 июля, около 400 человек стали участниками костюмированного заплыва на сапбордах по Москве-реке. Первой на воду сошла лягушка-путешественница, за ней последовали Дед Мороз, феи, зайцы, лисички, колдуньи, викинги, стюардесса, пират, русалка и многие другие.
Михаил Климентьев/ТАСС
Особо к месту оказался наряд одного из участников, представшего водителем электробуса — мероприятие было организовано Дептрансом в честь Дня московского транспорта.
Михаил Климентьев/ТАСС
Михаил Климентьев/ТАСС
Михаил Климентьев/ТАСС
Михаил Климентьев/ТАСС
Михаил Климентьев/ТАСС
Михаил Климентьев/ТАСС
Михаил Климентьев/ТАСС
Собравшиеся пропыли от Третьяковского причала до памятника Петру Первому, стоящему на Крымской набережной.
Михаил Климентьев/ТАСС
Михаил Климентьев/ТАСС
Михаил Климентьев/ТАСС
Михаил Климентьев/ТАСС
SUP — аббревиатура от stand up paddle, переводится как «гребля стоя». Сапборд — это, по сути, доска, на которой человек стоит и которой управляет с помощью длинного регулирующего весла.