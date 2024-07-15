Утром в воскресенье, 14 июля, около 400 человек стали участниками костюмированного заплыва на сапбордах по Москве-реке. Первой на воду сошла лягушка-путешественница, за ней последовали Дед Мороз, феи, зайцы, лисички, колдуньи, викинги, стюардесса, пират, русалка и многие другие.

Михаил Климентьев/ТАСС

Особо к месту оказался наряд одного из участников, представшего водителем электробуса — мероприятие было организовано Дептрансом в честь Дня московского транспорта.

Михаил Климентьев/ТАСС

Михаил Климентьев/ТАСС

Михаил Климентьев/ТАСС

Михаил Климентьев/ТАСС

Михаил Климентьев/ТАСС

Михаил Климентьев/ТАСС

Михаил Климентьев/ТАСС

Собравшиеся пропыли от Третьяковского причала до памятника Петру Первому, стоящему на Крымской набережной.

Михаил Климентьев/ТАСС

Михаил Климентьев/ТАСС

Михаил Климентьев/ТАСС

Михаил Климентьев/ТАСС

SUP — аббревиатура от stand up paddle, переводится как «гребля стоя». Сапборд — это, по сути, доска, на которой человек стоит и которой управляет с помощью длинного регулирующего весла.