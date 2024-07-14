Парад ретротранспорта, выставка трамваев и автомобилей разных времён прошли в центре Москвы 13 июля. Посетили яркое мероприятие около 150 тыс. человек. Об этом сообщается на официальном портале мэра Москвы.

Екатерина Якель/ИА Регнум

«Чистопрудный бульвар собрал неравнодушных к транспорту москвичей и туристов. Гости парада приводили детей посмотреть на экспонаты из своей юности, делали памятные фото и угощались уже знаменитым мороженым в виде электробуса», — рассказал заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов.

РИА Новости/Михаил Воскресенский

Екатерина Якель/ИА Регнум

РИА Новости/Михаил Воскресенский

Он поблагодарил горожан за интерес и заверил, что власти столицы продолжат развивать транспорт и делать его комфортнее для пассажиров.

РИА Новости/Михаил Воскресенский

Екатерина Якель/ИА Регнум

РИА Новости/Михаил Воскресенский

Колонна ретротранспорта начала своё движение от станции метро «Новокузнецкая», прошла через Большой Устьинский мост и Бульварное кольцо до Чистопрудного бульвара. В параде участвовали более 50 исторических трамваев и автомобилей.

Екатерина Якель/ИА Регнум

РИА Новости/Михаил Воскресенский

Екатерина Якель/ИА Регнум

В мероприятии участвовали Музей Гаража особого назначения ФСО России, Российская автомобильная федерация, Авто-спортивное общество «Наследие», автоклубы «Москвич» и «Волга М-21», а также возрождённый завод «Москвич».

Сразу после парада стартовала выставка исторических трамваев и автомобилей. Посетители смогли осмотреть более 50 экспонатов, а также побывать на выступлении академического хора Московского метрополитена, артистов проекта «Музыка в метро» и группы «Федулова».

Парад ретротрамваев стал вторым в 2024 году, первый состоялся в апреле в честь125-летия московского трамвая.