В четверг, 11 июля, молдавский оппозиционный блок «Победа» провёл акции протеста против правящей партии «Действие и солидарность» (ПДС).

DUMITRU DORU/EPA/ТАСС

DUMITRU DORU/EPA/ТАСС

Акции прошли в разных городах республики: Кишинёве, Глоданях, Окнице, Флорештах и т.д. Собравшиеся требовали от членов ПДС уйти в отставку, сообщил депутат парламента Александр Нестеровский. Он заявил, что за три года у власти «Действие и солидарность» довела Молдавию до экономического кризиса и рекордных цифр инфляции.

DUMITRU DORU/EPA/ТАСС

DUMITRU DORU/EPA/ТАСС

Кроме того, отметил депутат, закрытие многие СМИ и давление на оппозицию угрожают Молдавии.

DUMITRU DORU/EPA/ТАСС

DUMITRU DORU/EPA/ТАСС

В республике запрещена оппозиционная партия «Шор», при этом у членов других политических объединений проводятся обыски, их регулярно задерживают.