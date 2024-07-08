Подпустить быков поближе. На фестивале Сен-Фермин пострадали 8 человек
8 июля 2024
В испанской Памплоне продолжается традиционный фестиваль Сан-Фермин. Начался он 6-го и продлится до 14-го июля.
TASS /AP Photo/Alvaro Barrientos
Изюминка фестиваля — ежедневный «бег с быками». Животных выпускают из загонов и пускают по узкой улице, а сотни человек пытаются убежать.
TASS /ABACAPRESS.COM
TASS /EPA/JESUS DIGES
TASS /AP Photo/Alvaro Barrientos
TASS / EPA/VILLAR LOPEZ
ТАСС/ EPA/DANIEL FERNANDEZ
TASS /ZUMA
TASS / EPA/J. P. Urdiroz
TASS /EPA/JESUS DIGES
TASS /AP Photo/Alvaro Barrientos
Забеги стартуют в 8 утра и продолжаются около трёх минут. Региональное отделение Красного креста сообщило, что во время первого забега в 2024 году пострадали минимум восемь человек.
Участвовать могут и местные жители, и туристы. Некоторые, убегая от быков, стараются подпустить их как можно ближе к себе, чтобы почувствовать опасность.