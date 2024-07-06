Москву и ещё несколько регионов европейской части России настигла непогода. Порывы ветра в столице достигали 25 метров в секунду, что соответствует 10 баллам шторма по шкале Бофорта. В отдельных районах выпало почти 50% месячной нормы осадков.

Софья Набокина/ТАСС

Сергей Булкин/ТАСС

В оперативных службах сообщили, что два человека пострадали при падении на них деревьев во время грозы с сильным ветром и градом в Москве. Всего в столице зафиксировали падение 24 деревьев. Также из-за стихийного бедствия повреждены семь автомобилей.

Максим Григорьев/ТАСС

Шоссе Энтузиастов частично ушло под воду. Трамваи буквально плыли к своим остановкам, а некоторые пассажиры, так и не дождавшись транспорта, решили использовать импровизированные плоты в виде дорожных ограждений, которые сорвал сильный ветер.

Сергей Булкин/ТАСС

Жители подмосковных городов Солнечногорска и Клина жаловались на массовое затопление подвалов. Из-за выпавшего объёма осадков на дорогах образовались большие лужи. Сотрудникам коммунальных служб пришлось открывать канализационные люки, чтобы спустить воду.

Непогода повлекла за собой сбой на МЦД-3. На станции «Электрозаводская» ветер сорвал огромные алюминиевые листы с кровли. Они перекрыли пути и повисли на проводах. Восстановительные работы заняли порядка часа.

Михаил Воскресенский/РИА Новости

Сергей Булкин/ТАСС

5 июля на Павелецком направлении МЖД поезда встали посреди путей из-за упавших деревьев. Неполадки повлияли как на электрички, так и на поезда дальнего следования. Движение поездов восстановили в 22:30 по московскому времени.

Михаил Воскресенский/РИА Новости

В Шереметьево 6 июля перенесли или отменили более 30 вылетов. По данным региональных СМИ, многие приехавшие в эту ночь пассажиры опоздали на свои рейсы и сейчас пытаются купить новые билеты. Аналогичная ситуация сложилась и в аэропорту Внуково, где задержался вылет рейсов в Минск, Сочи, Санкт-Петербург, Сургут, Вологду и Ташкент.