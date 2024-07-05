В четверг, 4 июля, на ВДНХ на выставке «Россия» состоялся финал конкурса «Мисс Москва — 2024». Это уже 29-й по счёту ежегодный конкурс.

Михаил Синицын/ТАСС

Михаил Синицын/ТАСС

Михаил Синицын/ТАСС

За титул боролись 45 девушек в возрасте от 17 до 30 лет и ростом не ниже 170 сантиметров. При этом конкурсантки, как отмечали организаторы, должны обладать «какой-то изюминкой и шармом».

Михаил Синицын/ТАСС

Михаил Синицын/ТАСС

Михаил Синицын/ТАСС

Победу одержала 20-летняя Лилиана Булатова. В её карточке участницы указано, что девушка с 14 лет участвует в модельных кастингах, работает на показах знаменитых российских дизайнеров, владеет английским языком и увлекается танцами.

Михаил Синицын/ТАСС Елизавета Могер («Московская Красавица»), Лилиана Булатова («Мисс Москва»), Снежана Вилкова («Краса Москвы») (слева направо)

Михаил Синицын/ТАСС

21 июля Булатова представит Москву на фестивале «Краса России — 2024», который тоже пройдёт в столице.