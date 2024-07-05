Красота по-московски. На ВДНХ прошёл финал конкурса «Мисс Москва — 2024»
5 июля 2024
В четверг, 4 июля, на ВДНХ на выставке «Россия» состоялся финал конкурса «Мисс Москва — 2024». Это уже 29-й по счёту ежегодный конкурс.
Михаил Синицын/ТАСС
Михаил Синицын/ТАСС
Михаил Синицын/ТАСС
За титул боролись 45 девушек в возрасте от 17 до 30 лет и ростом не ниже 170 сантиметров. При этом конкурсантки, как отмечали организаторы, должны обладать «какой-то изюминкой и шармом».
Михаил Синицын/ТАСС
Михаил Синицын/ТАСС
Михаил Синицын/ТАСС
Победу одержала 20-летняя Лилиана Булатова. В её карточке участницы указано, что девушка с 14 лет участвует в модельных кастингах, работает на показах знаменитых российских дизайнеров, владеет английским языком и увлекается танцами.
Михаил Синицын/ТАСС
Елизавета Могер («Московская Красавица»), Лилиана Булатова («Мисс Москва»), Снежана Вилкова («Краса Москвы») (слева направо)
Михаил Синицын/ТАСС
21 июля Булатова представит Москву на фестивале «Краса России — 2024», который тоже пройдёт в столице.