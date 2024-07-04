Во вторник, 2 июля, во время религиозного мероприятия в деревне округа Хатрас индийского штата Уттар-Прадеш из-за давки и падений в пропасть погибли не менее 107 человек, в основном женщины.

TASS /AP Photo/Manoj Aligadi

Давка началась после встречи с религиозным лидером. Он обратился к людям, находясь в специально оборудованной палатке. Внутри собралось слишком много людей, стало очень душно, и собравшиеся старались как можно скорее выбраться. Пострадали не менее 15 человек.

TASS /AP Photo/Rajesh Kumar Singh

TASS /AP Photo/Rajesh Kumar Singh

TASS /TASS /EPA/HARISH TYAGI

TASS/AP Photo/Manoj Aligadi

AP Photo

TASS /EPA/HARISH TYAGI

TASS /EPA/HARISH TYAGI

Также сообщалось, что дорога проходила над пропастью и некоторые люди упали в неё.

Премьер-министр Индии Нарендра Моди дал указание выплатить близким жертв компенсацию в 200 тысяч рупий (примерно 212 тысяч рублей). Пострадавшие же получат по 50 тысяч рупий (примерно 52 тысячи рублей).